یوتیوب وارد فاز جدید نظارت شد؛ شکار کاربران با VPN و زنگ خطر برای یوتیوب فارسی!
گزارشها نشان میدهد یوتیوب با بهروزرسانی سیستم تشخیص موقعیت، قادر شده کاربران متصل با VPN را شناسایی کند؛ تغییری که میتواند معادلات بازدید و درآمد را بهکلی بههم بزند.
در این شرایط، بازدیدهای حاصل از IPهای غیرواقعی یا ترافیک مشکوک دیگر بهعنوان بازدید معتبر محاسبه نمیشوند و امکان درآمدزایی برای بسیاری از کانالها محدود یا مسدود خواهد شد.
اگر این روند ادامهدار باشد، آینده اقتصاد یوتیوب فارسی با ابهام جدی روبهروست؛ پایان یک دوران یا شروع پاکسازی بزرگ؟