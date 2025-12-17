خانه



سایر رسانه‌ها ۲۶ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۷:۲۱

یوتیوب وارد فاز جدید نظارت شد؛ شکار کاربران با VPN و زنگ خطر برای یوتیوب فارسی!

گزارش‌ها نشان می‌دهد یوتیوب با به‌روزرسانی سیستم تشخیص موقعیت، قادر شده کاربران متصل با VPN را شناسایی کند؛ تغییری که می‌تواند معادلات بازدید و درآمد را به‌کلی به‌هم بزند.