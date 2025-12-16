درآمد یوتوبرهای فارسی تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد
طبق گفته یوتوبرهای مطرح فارسی زبان، یوتوب در آپدیت جدید خود افرادی که از کشور ایران و از VPN برای اتصال و تماشای ویدیوها استفاده میکنند را دقیقتر از قبل تشخیص میدهد و درآمد حاصل از مشاهده تبلیغات توسط این افراد را تا ۸۰ درصد کاهش داده است.
«آریا کئوکسر» یوتیوبر مطرح فارسی زبان هم این موضوع را طی ویدیویی که اخیرا منتشر کرده تایید کرده است.
طبق ادعای یوتیوبرهای مختلف، درآمد آنها پس از تغییرات اخیر یوتیوب به یک پنجم و حتی یک دهم درآمد قبلی رسیده و مسیر را برای ادامه فعالیت بسیار دشوار کرده است.