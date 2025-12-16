خانه



سایر رسانه‌ها ۲۵ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۶:۴۳

درآمد یوتوبرهای فارسی تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد

طبق گفته یوتوبرهای مطرح فارسی زبان، یوتوب در آپدیت جدید خود افرادی که از کشور ایران و از VPN برای اتصال و تماشای ویدیوها استفاده می‌کنند را دقیق‌تر از قبل تشخیص می‌دهد و درآمد حاصل از مشاهده تبلیغات توسط این افراد را تا ۸۰ درصد کاهش داده است.