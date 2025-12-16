چینی ها قطار را به هواپیما تبدیل کردند !

هدف نهایی این سیستم، رسیدن به سرعت ۹۶۵ کیلومتر بر ساعت (۶۰۰ مایل بر ساعت) است؛ سرعتی که آن را به‌طور قابل توجهی از سرعت کروز متوسط هواپیماهای مسافربری تجاری جلو می‌اندازد.

با این سرعت، مسافت ۱۱۰۰ کیلومتری بین پکن و شانگهای که در حال حاضر با ریل پرسرعت حدود ۶ ساعت طول می‌کشد، به کمتر از یک ساعت و نیم کاهش خواهد یافت.

این زمان حتی می‌تواند با در نظر گرفتن فرآیندهای طولانی فرودگاهی، از زمان سفر هوایی نیز کمتر شود.

