خبرگزاری کار ایران
چینی ها قطار را به هواپیما تبدیل کردند !

چین با معرفی قطار فوق‌سریع «تی-فلایت» (T-Flight)، که از ترکیب فناوری مَگلِو و سامانه‌های تیوب کم‌فشار الهام گرفته از هایپرلوپ استفاده می‌کند، در حال بازتعریف مفهوم حمل و نقل سریع است.

هدف نهایی این سیستم، رسیدن به سرعت ۹۶۵ کیلومتر بر ساعت (۶۰۰ مایل بر ساعت) است؛ سرعتی که آن را به‌طور قابل توجهی از سرعت کروز متوسط هواپیماهای مسافربری تجاری جلو می‌اندازد.

با این سرعت، مسافت ۱۱۰۰ کیلومتری بین پکن و شانگهای که در حال حاضر با ریل پرسرعت حدود ۶ ساعت طول می‌کشد، به کمتر از یک ساعت و نیم کاهش خواهد یافت.

این زمان حتی می‌تواند با در نظر گرفتن فرآیندهای طولانی فرودگاهی، از زمان سفر هوایی نیز کمتر شود.

 

