قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۵ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
133,896,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
132,111,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
178,526,000
|
طلای دست دوم
|
132,117,330
|
آبشده کمتر از کیلو
|
580,060,000
|
مثقال طلا
|
580,030,000
|
انس طلا
|
4,277.43
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,401,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,343,400,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
761,400,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
435,400,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
195,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,340,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
660,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
333,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
98,090,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
45,940,000
|
حباب نیم سکه
|
108,540,000
|
حباب ربع سکه
|
107,840,000
|
حباب سکه گرمی
|
34,740,000