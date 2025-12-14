خبرگزاری کار ایران
مرگ دختر بچه 3.5 ساله با اصابت گلوله در حیاط خانه شان

مرگ دختر بچه 3.5 ساله با اصابت گلوله در حیاط خانه شان
مرگ اسرارآمیز دختر ۳.۵ ساله اهوازی بر اثر اصابت گلوله سرگردان در منطقه آهن‌افشار اهواز جنجالی شد؛ تحقیقات پلیس برای روشن شدن جزئیات این حادثه هولناک ادامه دارد.

فاجعه غم‌انگیزی ظهر روز جمعه هفته گذشته در منطقه آهن‌افشار اهواز رخ داد. در این حادثه تلخ، دختربچه‌ای ۳.۵ ساله به نام ریف، هنگام بازی در حیاط خانه پدربزرگش به همراه خواهرش، ناگهان روی زمین افتاد. مادرش که به سمت وی دوید، با صحنه‌ای دلخراش مواجه شد؛ ریف دیگر نفس نمی‌کشید و صورتش کبود شده بود، اما علت این حادثه همچنان روشن نبود.

خاطرات تلخ مادر ریف

فاطمه اسواری، مادر ریف اظهار کرد: آن روز به حیاط رفتم تا سری به بچه‌ها بزنم. وقتی رسیدم، دیدم ریف با صورت روی زمین افتاده و خواهر بزرگ‌ترش او را تکان می‌دهد و گریه‌کنان می‌گوید: "مامان، ریف خوابیده و بیدار نمی‌شود. اما وقتی دخترم را برگرداندم و صورت کبودش را دیدم، با فریاد از پدرم و سایر اعضای خانواده کمک خواستم.

انتقال به بیمارستان و کشف حقیقت تلخ

ریف با کمک یکی از همسایه‌ها به بیمارستان منتقل شد، اما پزشکان او را به اتاق احیا بردند و مادر همچنان نمی‌دانست چه اتفاقی برای دختر خردسالش رخ داده است. او گفت: «در همان حال مأموران پلیس نیز سراغمان آمدند و سوالاتی می‌پرسیدند که برایم عجیب بود. مثلا از ما پرسیدند که صدای شلیک تیر شنیده‌ایم یا اینکه به کسی مشکوک هستیم؟ این پرسش‌ها ما را بیشتر از پیش گیج کرده بود.

دلیل مرگ ریف اعلام شد

بعد از مدتی، پزشک معالج ما را به وضعیت دخترم آگاه کرد. او توضیح داد که بالای قلب ریف یک سوراخ ریز وجود دارد که ورود گلوله را نشان می‌دهد؛ و همین اصابت گلوله جان دخترم را گرفته است. نکته عجیب این بود که در اطراف ما هیچ مراسم عروسی یا عزا برگزار نمی‌شد که احتمال شلیک تیر در آن وجود داشته باشد. اکنون تحقیقات پلیس برای شناسایی فرد یا عوامل دخیل در این حادثه دلخراش همچنان ادامه دارد.

 

منبع همشهری
