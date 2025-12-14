خبرگزاری کار ایران
قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:یکشنبه ۲۳ آذر

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

30,200

بالاترین قیمت روز

30,200

پایین ترین قیمت روز

29,400

بیشترین مقدار نوسان روز

500

درصد بیشترین نوسان روز

%0.1

نرخ بازگشایی بازار

29,400

زمان ثبت آخرین نرخ

۲۳ آذر

نرخ روز گذشته

29,500

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%2.37

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

700
