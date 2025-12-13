خبرگزاری کار ایران
تولد «جناب‌خان» در کنار الناز شاکردوست + عکس

تولد «جناب‌خان» در کنار الناز شاکردوست + عکس
فریدون نجفی، کارگردان مطرح سینمای کودک، در پستی اینستاگرامی تولد محمد بحرانی را با پیامی گرم و نوستالژیک تبریک گفت.

 فریدون نجفی، کارگردان مطرح سینمای کودک، در پستی اینستاگرامی تولد محمد بحرانی را با پیامی گرم و نوستالژیک تبریک گفت. او از حضور مشترک‌شان در استان فارس به بهانه فیلم سینمایی «عروس چشمه» یاد کرد و به صدای جادویی و شخصیت‌های ماندگار بحرانی اشاره نمود:

لحظات شیرین تولد محمد بحرانی عزیز در این شب پاییزی. همیشه با صدای جادویی و شخصیت‌های بی‌نظیرش مثل جناب‌خان، آقای همساده و ببعی در دل‌مان می‌ماند. خوشحالیم که در این شب ویژه در استان فارس به بهانه فیلم سینمایی عروس چشمه کنار هم بودیم.

 تولدت مبارک محمد جان

تولد «جناب‌خان» در کنار الناز شاکردوست + عکس

 
 
