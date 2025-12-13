تولد «جنابخان» در کنار الناز شاکردوست + عکس
فریدون نجفی، کارگردان مطرح سینمای کودک، در پستی اینستاگرامی تولد محمد بحرانی را با پیامی گرم و نوستالژیک تبریک گفت.
فریدون نجفی، کارگردان مطرح سینمای کودک، در پستی اینستاگرامی تولد محمد بحرانی را با پیامی گرم و نوستالژیک تبریک گفت. او از حضور مشترکشان در استان فارس به بهانه فیلم سینمایی «عروس چشمه» یاد کرد و به صدای جادویی و شخصیتهای ماندگار بحرانی اشاره نمود:
لحظات شیرین تولد محمد بحرانی عزیز در این شب پاییزی. همیشه با صدای جادویی و شخصیتهای بینظیرش مثل جنابخان، آقای همساده و ببعی در دلمان میماند. خوشحالیم که در این شب ویژه در استان فارس به بهانه فیلم سینمایی عروس چشمه کنار هم بودیم.
تولدت مبارک محمد جان