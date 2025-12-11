پیام تبریک روز مادر ۱۴۰۴

گل‌های بهشت سایبانت مادر

یک دسته ستاره ارمغانت مادر

غیر تو کسی چشم به راهم نشود

قربان نگاه مهربانت مادر

روزت مبارک مادرم

..........

دغدغه روزمره‌ام، بودن توست!

نفس کشیدنت

ایستادنت

خندیدنت

مادرم تو باشی

دنیا برایم بس است

روزت مبارک مادرم

..........

مادر خوبم

به تو سلام می‌کنم، تا خانه عروجم با دعای تو بنا شود

و دلم در آسمان آبی مهرت رها شود

روزت خجسته، لبانت پر ز خنده و دلت شاداب و سرزنده باد

روزت مبارک مادرم

...........

مادرم فرشته است ولی هیچوقت ندیدم پرواز کند زیرا به پایش من را بسته بود.. برادرم را … پدرم را… و همه ی زندگیش را…

همه راه‌ها به عشق “مادر” ختم می‌شود!

مادر، عشق من است… می‌ترسم برای ماندن در کنارم از بهشت به جهنم بیاید مادرست دیگر

مادرم روزت مبارک

............

لحظه‌ی تولد یک کودک، مادر نیز متولد می‌شود،

آن چه قبلاً وجود داشت یک زن بود نه مادر

مادر با تولد کودک خویش متولد می‌شود.

روزت مبارک مادر

............

مادر

ای باغبان هستی من

که گاه روییدنم

باران مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کند

و گاهِ پروریدنم با آغوشی گرم که بالنده‌ام سازد

روزت مبارک مادرم

............

در پی گذشت سال‌ها هنوز هم صدای قلب تو نوازشگر روح خسته من است مادرم

روزت مبارک باد

.............

مادر خوبم، روزت مبارک

.............

مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو، صبوری کردن

مادر یعنی به تعداد همه روزهای آینده تو، دلواپس بودن

مادر یعنی به تعداد آرامش همه خواب‌های کودکانه تو، بیداری کشیدن

مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن

مادر عزیزم بابت تمام زحمات بی‌شماری که برایم کشیدی از تو ممنونم و دستان پرمهرت را عاشقانه می‌بوسم.

روزت مبارک مادرم

.............

ارزشمندترین مکان‌هایی

که می‌توان در آن حضور داشت

در قلب مادر

در فکر مادر

در دعای مادر است.

مادرم روزت مبارک

..............

از مادری پرسیدند:

کدام فرزندت را بیشتر دوست داری؟

مادر گفت:

بیمارِ آنها را تا وقتی که خوب شود،

غایب را تا وقتی که بازگردد

کوچک‌ترین را تا وقتی که بزرگ شود،

و همہ آنها را تا وقتی که بمیرم

مادر عزیزم روزت مبارک

.............

بی محبت مادر یک قنات بی آبم

مثل راه بی مقصد مثل عکس بی قابم

بی محبت مادر از شکوفه‌ها دورم

یک کبوتر بی بال یک چراغ بی نورم

بی محبتِ مادر چون لبان بی لبخند

ساکتم و غمگینم مثل بلبلی در بند

بی محبت مادر در دلم صفایی نیست

از بهار در قلبم هیچ رد پایی نیست

مادر عزیزم روزت مبارک

.............

روز مادر مبارک، روز آن که بهشت زیر پایش است و مهرش تا ابد در دلم جای دارد. مادر بهترین گل در میان شهر گل‌هاست. مادر آفتابی است که بر قلب فرزندانش می‌تابد و به آن‌ها گرمی و روشنایی می‌بخشد.

مادر خوبم روزت مبارک

.............

۹ ماه در شکمش،

۲ سال در دامنش

و یک عمر در زندگی‌اش

چیز دیگری ندارد

برای اثبات محبتش

بهشت که هیچ؛

همه آن چه که هست را

باید زیر قدم‌هایش بدانی

روز مادر روزت مبارک

.............

زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه "مادر" است.

زیباترین خطاب "مادر جان" است.

"مادر" واژه ایست سرشار از امید و عشق.

واژه‌ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می‌آید.

روزت مبارک مادرم

.............

روزت مبارک مادر

.............

مادر

هماننده سوره‌ای از "قرآن" است

که هیچ کس حتی

نمی‌تواند

مانندش را برائت

بیاورد

روزت مبارک مادر

.............

امروز روز توست مادرم و چه زیباست که وقتی از تو حرف می‌زنم

احساس می‌کنم به خدا نزدیک‌ترم

روزت مبارک مادرم

.............

مادرم ای بهتر از فصل بهار

مادرم روشن‌تر از هر چشمه سار

مادرم ای عطر ناب زندگی

مادرم ای شعله‌ی بخشندگی

مادرم ای حوری هفت آسمان

مادرم ای نام خوب و جاودان

مادرم ای حس خوب عاشقی

مادرم خوش‌تر ز عطر رازقی

مادرم ای مایه آرامشم

مادرم ای واژه آسایشم

مادرم ای جاودان در قلب من

مادرم ای صاحب این جسم و تن

مادرم می‌خواهمت تا فصل دور

مادرم پاینده باشی پر غرور

مادرم روزت مبارک ناز من

............

روزت مبارک مادر

............

عشق یعنی مادر

صبر یعنی یک زن

مهر یعنی دختر

نور یعنی خواهر

هر چه هستی… عشق، صبر، مهر، یا نور...

روزت مبارک ای عشق، ای صبر، ای مهر، ای نور

.............

در گلستان ادب آموزگارم مادر است

بعد رب‌العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم

اولین معشوق من در روزگار مادر است

روز مادر مبارک باد

.............

زیباترین کلمه بر لب‌های بشریت کلمه «مادر» و زیباترین آوا،

آوای «مادرم» است. این کلمه آکنده از عشق و امید است،

کلمه شیرین و مهرانگیز که از اعماق قلب بر می‌خیزد

و زیبایی است. مادر همه چیز ماست

مادر آن روح جاودانی است که

لبریز از عشق و

زیبایی است

روز مادر بر تو مادر نمونه مبارک باد

.............

عزیزترینم، خداوند تو را از عشق سرشته است

باور نمی‌کنم که تو از جنس انسان باشی

چطور یک انسان می‌تواند این همه لطیف و با محبت باشد؟

تو بی‌گمان از جنس ملائک هستی

مادر خوبم، هر آن جایی که تو هستی، آنجا بهشت است

روزت مبارک مادرم

.............

هنوز هم در پی گذشت سال‌ها تن خسته من

گرمی نوازش تو را می‌خواهد.

دوستت دارم مادر

روزت مبارک مادرم

..............

مادر اولین، زیباترین، واقعی‌ترین و پا بر جا ترین عشقی است

که انسان‌ها تجربه می‌کنند

مادر عزیزم روزت مبارک باد

