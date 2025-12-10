مدیر جدید روابط عمومی شرکت فنی و ساختمانی "تهران جنوب" معرفی شد

بر اساس این گزارش ، در حکم مهندس "فراز چنگیزی" خطاب به "علیرضا بابالو" آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیر روابط عمومی، تبلیغات و رسانه این شرکت منصوب می شوید.

برنامه ریزی برای ارتباط مؤثر با افکار عمومی ، تعامل با رسانه ها و ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی و ارایه ی تصویر دقیق و روشن از زحمات و تلاش های شبانه روزی کارکنان سخت کوش شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب به جامعه از اهم وظایف و ماموریت هایی است که انتظار می رود با جدیت دنبال شود.

توفیق جنابعالی را در انجام وظایف سازمانی و امور محوله از درگاه خداوند منان خواستارم."

بر اساس این گزارش؛علیرضا بابالو به عنوان یکی از فعالین فرهنگی کشور دارای بیش از ۲ دهه سابقه فعالیت در عرصه روابط عمومی ، رسانه و تبلیغات، مدیر کل اسبق روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه کسب و کار یونسکو در ایران و در حال حاضر دبیر سرویس کارآفرینی روزنامه "خوب" می باشد.

لازم به ذکر است؛ شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب با بیش از ۶۵ سال سابقه فعالیت به عنوان یکی از پیمانکاران برتر کشور و پیشگامان صنعت احداث بوده و در زمینه اجرای پروژه ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، کارخانجات صنعتی، آب، ساختمان و ابنیه و نظایر آن فعالیت می نماید.

این شرکت در سال ۱۳۳۸ توسط جناب آقای "طهماسب رضوی" بنا نهاده شد و در حال حاضر توسط جمعی از مهندسین جوان کشور تحت نظارت و رهبری آقای مهندس "فراز چنگیزی " فعالیت می کند و در طی ۶۵ سال فعالیت مستمر توانسته است بسیاری از طرح های بزرگ ملی و بین المللی را به سرانجام برساند.

