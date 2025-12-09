خبرگزاری کار ایران
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1724806
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۱۸ آذر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

127,956,000

طلای 18 عیار / 740

126,250,000

طلای ۲۴ عیار

170,606,000

طلای دست دوم

126,249,910

آبشده کمتر از کیلو

554,370,000

مثقال طلا

554,270,000

انس طلا

4,180.67

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,343,300,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,273,000,000

نیم سکه تک فروشی

715,600,000

ربع سکه تک فروشی

408,600,000

سکه گرمی تک فروشی

188,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,272,000,000

نیم سکه (قبل 86)

630,000,000

ربع سکه (قبل 86)

320,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

83,070,000

حباب سکه بهار آزادی

20,670,000

حباب نیم سکه

84,990,000

حباب ربع سکه

91,770,000

حباب سکه گرمی

34,710,000
