قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۱۸ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
127,956,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
126,250,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
170,606,000
|
طلای دست دوم
|
126,249,910
|
آبشده کمتر از کیلو
|
554,370,000
|
مثقال طلا
|
554,270,000
|
انس طلا
|
4,180.67
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,343,300,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,273,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
715,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
408,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
188,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,272,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
630,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
320,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
83,070,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
20,670,000
|
حباب نیم سکه
|
84,990,000
|
حباب ربع سکه
|
91,770,000
|
حباب سکه گرمی
|
34,710,000