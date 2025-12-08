پای مرغ معجزه مفاصل نیست؛ فریب بزرگی که سال ها باورش کردیم!
به گفته یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی، پای مرغ منبع غنی از کلاژن و ژلاتین طبیعی است، اما نمیتواند برای مفاصل معجزه کند.
سعید هادی گفت: پای مرغ منبع غنی از کلاژن و ژلاتین طبیعی است که میتواند در تقویت مفاصل مؤثر باشد اما تکیه صرف به آن برای ترمیم غضروفها یک اشتباه تغذیهای است و بدن نیازمند یک رژیم متعادل و کامل برای این فرآیند است.
وی در تشریح عملکرد کلاژن در بدن، افزود: پای مرغ سرشار از کلاژن است، همان پروتئینی که باعث استحکام و انعطاف در پوست، استخوان، تاندون و به خصوص غضروفها میشود. وقتی پای مرغ به خوبی پخته میشود، ژلاتین آن آزاد شده و به تقویت غضروفها، کاهش درد مفاصل و کمک به ترمیم بافتهای تخریب شده کمک میکند.
این متخصص تغذیه برای اینکه حداکثر فایده از مصرف پای مرغ حاصل شود، تأکید کرد: پای مرغ باید خوب پخته یا آبپز شود تا ژلاتین آن به طور کامل آزاد شود. باید بدون چربی و نمک زیاد مصرف شود. مصرف همزمان پای مرغ با مواد حاوی ویتامین C مانند هویج یا لیمو به دلیل نقش ویتامین C در ساخت کلاژن، جذب آن را بهبود میبخشد.
ادی در ادامه با اشاره به اینکه غضروفسازی نیازمند رژیم کامل است، یادآور شد: پای مرغ به دلیل داشتن کلاژن و ژلاتین میتواند کمی کمککننده باشد اما به تنهایی برای ساخت و ترمیم غضروف کافی نیست.
وی تصریح کرد: فرآیند غضروفسازی نیازمند یک طیف کامل از مواد مغذی دیگر است؛ ویتامین C موجود در مرکبات و فلفل دلمهای؛ پروتئینهای سالم موجود در گوشت، تخممرغ و حبوبات؛ روی و منیزیم موجود در مغزها و انواع سبزیجات.
هادی توصیه کرد: برای داشتن استخوانها و غضروفهای سالم، باید در کنار مصرف مواد مفیدی چون پای مرغ، یک تغذیه متعادل و کامل را دنبال کنیم و صرفاً به یک ماده غذایی تکیه نکنیم.