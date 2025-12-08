خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خوراکی های سالمی که باور نمی کنید به دندان هایتان آسیب بزنند

خوراکی های سالمی که باور نمی کنید به دندان هایتان آسیب بزنند
کد خبر : 1724325
لینک کوتاه کپی شد.

شیرینی‌ها و نوشیدنی‌های گازدار در صدر فهرست خوراکی‌های مضر برای دندان قرار دارند.

مردم اغلب به درستی برای محافظت از دندان‌هایشان از مصرف قند خودداری می‌کنند. شیرینی‌ها و نوشیدنی‌های گازدار در صدر فهرست خوراکی‌های مضر برای دندان قرار دارند. اما آیا می‌دانستید برخی از غذاهایی که فکر می‌کنیم سالم هستند، می‌توانند به سلامت دندان‌ها آسیب برسانند؟ در این مطلب نگاهی کرده‌ایم به 5 غذای شگفت‌انگیز که برای دندان‌های شما مضر هستند.

 

 میوه‌های خشک: ممکن است به امید بهبود سلامت کلی خود به «میان وعده‌های سالم» مانند میوه‌های خشک روی آورده باشید اما این خوراکی‌ها بسیار چسبنده و سرشار از قندهای غلیظ هستند که به دندان‌ها می‌چسبند و می‌توانند باکتری‌هایی را که باعث پوسیدگی می‌شوند، تقویت کنند.

کراکر و چیپس: اگر فکر می‌کنید فقط میان وعده‌های شیرین می‌توانند به دندان‌های شما آسیب برسانند، فریب نخورید. میان وعده‌هایی مانند کراکر و چیپس هم می‌توانند سلامت دندان‌های شما را به خطر بیندازند. این میان وعده‌ها سرشار از نشاسته تصفیه شده هستند که هنگام جویدن به‌سرعت به قندهای ساده تجزیه می‌شوند. این ذرات همچنین بین دندان‌ها گیر می‌افتند و ساعت‌ها باکتری‌های ایجادکننده پوسیدگی را تغذیه می‌کنند.

یخ: اگر عادت به جویدن یخ دارید، بهتر است این عادت را ترک کنید. جویدن یخ به سرعت به مینای دندان آسیب می‌رساند. جویدن یخ می‌تواند مینای دندان شما را تضعیف کند و منجر به شکستگی دندان‌هایتان شود.

ماست‌های طعم‌دار: در این دوران که تغذیه سالم رواج پیدا کرده، همه شیفته ماست هستند. اما حدس بزنید چه می‌شود: ماست‌های طعم‌دار برای سلامتی شما، ازجمله دندان‌هایتان، ایده‌آل نیستند. ماست به‌خاطر دوستدار روده بودن و حتی پیشگیری از سرطان روده بزرگ شهرت دارد، اما بسیاری از ماست‌های طعم‌دار به اندازه یک دسر قند دارند. ماست‌های طعم‌دار سرشار از قند هستند و اگر می‌خواهید سلامت دندان‌هایتان را حفظ کنید، بهتر است از آنها اجتناب کنید.

 سس باربیکیو و کچاپ: سس باربیکیو و کچاپ 2 مورد از شیرین‌ترین چاشنی‌های موجود در بازار هستند که به طرز فریبنده‌ای شیرین هستند. آنها ممکن است به غذاهای ما جلوه‌ای خاص بدهند، اما سرشار از قند هستند.

 

منبع بهداشت نیوز
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده