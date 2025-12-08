خوراکی های سالمی که باور نمی کنید به دندان هایتان آسیب بزنند

مردم اغلب به درستی برای محافظت از دندان‌هایشان از مصرف قند خودداری می‌کنند. شیرینی‌ها و نوشیدنی‌های گازدار در صدر فهرست خوراکی‌های مضر برای دندان قرار دارند. اما آیا می‌دانستید برخی از غذاهایی که فکر می‌کنیم سالم هستند، می‌توانند به سلامت دندان‌ها آسیب برسانند؟ در این مطلب نگاهی کرده‌ایم به 5 غذای شگفت‌انگیز که برای دندان‌های شما مضر هستند.

میوه‌های خشک: ممکن است به امید بهبود سلامت کلی خود به «میان وعده‌های سالم» مانند میوه‌های خشک روی آورده باشید اما این خوراکی‌ها بسیار چسبنده و سرشار از قندهای غلیظ هستند که به دندان‌ها می‌چسبند و می‌توانند باکتری‌هایی را که باعث پوسیدگی می‌شوند، تقویت کنند.

کراکر و چیپس: اگر فکر می‌کنید فقط میان وعده‌های شیرین می‌توانند به دندان‌های شما آسیب برسانند، فریب نخورید. میان وعده‌هایی مانند کراکر و چیپس هم می‌توانند سلامت دندان‌های شما را به خطر بیندازند. این میان وعده‌ها سرشار از نشاسته تصفیه شده هستند که هنگام جویدن به‌سرعت به قندهای ساده تجزیه می‌شوند. این ذرات همچنین بین دندان‌ها گیر می‌افتند و ساعت‌ها باکتری‌های ایجادکننده پوسیدگی را تغذیه می‌کنند.

یخ: اگر عادت به جویدن یخ دارید، بهتر است این عادت را ترک کنید. جویدن یخ به سرعت به مینای دندان آسیب می‌رساند. جویدن یخ می‌تواند مینای دندان شما را تضعیف کند و منجر به شکستگی دندان‌هایتان شود.

ماست‌های طعم‌دار: در این دوران که تغذیه سالم رواج پیدا کرده، همه شیفته ماست هستند. اما حدس بزنید چه می‌شود: ماست‌های طعم‌دار برای سلامتی شما، ازجمله دندان‌هایتان، ایده‌آل نیستند. ماست به‌خاطر دوستدار روده بودن و حتی پیشگیری از سرطان روده بزرگ شهرت دارد، اما بسیاری از ماست‌های طعم‌دار به اندازه یک دسر قند دارند. ماست‌های طعم‌دار سرشار از قند هستند و اگر می‌خواهید سلامت دندان‌هایتان را حفظ کنید، بهتر است از آنها اجتناب کنید.

سس باربیکیو و کچاپ: سس باربیکیو و کچاپ 2 مورد از شیرین‌ترین چاشنی‌های موجود در بازار هستند که به طرز فریبنده‌ای شیرین هستند. آنها ممکن است به غذاهای ما جلوه‌ای خاص بدهند، اما سرشار از قند هستند.