سوءاستفاده شوهر خیانتکار از قانون جدید مهریه

زن ۳۸ ساله‌ای که از شوهرش به پلیس شکایت کرده بود، به کارشناس اجتماعی کلانتری گلشهر مشهد گفت: ۱۸ ساله بودم که پسر همسایه عاشقم شد و ما بعد از مدت کوتاهی با یکدیگر ازدواج کردیم.

سلمان هم مانند من از اتباع خارجی بود، اما در ایران کارخانه تولیدی داشت و به قول معروف پولش از پارو بالا می‌رفت، ولی من از خانواده‌ای ضعیف بودم که پدرم با کارگری مخارج زندگی را می‌پرداخت.

من که تا کلاس سوم راهنمایی درس خوانده بودم، زندگی مشترکم را با سلمان آغاز کردم و صاحب ۳ فرزند شدم که پسر بزرگم هم‌اکنون دانشجو است.

ابتدا روزهای خوشی را در زندگی مشترک تجربه می‌کردم تا اینکه آرام‌آرام متوجه شدم همسرم با زنان و دختران غریبه ارتباط دارد، ولی چشم‌هایم را به روی خیانت‌هایش می‌بستم چون کس و کاری نداشتم. از سوی دیگر این وضعیت را به خاطر فرزندانم تحمل می‌کردم چراکه می‌ترسیدم آنها را از دست بدهم.