سوءاستفاده شوهر خیانتکار از قانون جدید مهریه

زن جوانی با مراجعه به کلانتری برای شکایت از شوهرش گفت که او قانون جدید مجلس درباره مهریه را توی سرش می‌کوبد و می‌خواهد طلاقش بدهد.

زن ۳۸ ساله‌ای که از شوهرش به پلیس شکایت کرده بود، به کارشناس اجتماعی کلانتری گلشهر مشهد گفت: ۱۸ ساله بودم که پسر همسایه عاشقم شد و ما بعد از مدت کوتاهی با یکدیگر ازدواج کردیم.

سلمان هم مانند من از اتباع خارجی بود، اما در ایران کارخانه تولیدی داشت و به قول معروف پولش از پارو بالا می‌رفت، ولی من از خانواده‌ای ضعیف بودم که پدرم با کارگری مخارج زندگی را می‌پرداخت.

من که تا کلاس سوم راهنمایی درس خوانده بودم، زندگی مشترکم را با سلمان آغاز کردم و صاحب ۳ فرزند شدم که پسر بزرگم هم‌اکنون دانشجو است.

ابتدا روزهای خوشی را در زندگی مشترک تجربه می‌کردم تا اینکه آرام‌آرام متوجه شدم همسرم با زنان و دختران غریبه ارتباط دارد، ولی چشم‌هایم را به روی خیانت‌هایش می‌بستم چون کس و کاری نداشتم. از سوی دیگر این وضعیت را به خاطر فرزندانم تحمل می‌کردم چراکه می‌ترسیدم آنها را از دست بدهم.

از یک سال قبل رفتارهای شوهرم به‌شدت تغییر کرد، به طوری که اوایل دیرتر به خانه می‌آمد، اما اکنون دیگر خیلی کم او را می‌بینم و در واقع روزهایش را با دیگران سپری می‌کند. حالا خانه فقط برای من حکم یک خوابگاه را داشت و تنها زیر سقفی زندگی می‌کردم که سرپناهی داشته باشم.

در این شرایط بود که به همسرم سوءظن پیدا کردم و بالاخره با کمک پسرم متوجه شدم او با یک زن دیگر ارتباط دارد و بسیاری از شب‌ها را به خانه او می‌رود. وقتی این موضوع را بازگو کردم، سلمان به‌شدت عصبانی شد و مرا زیر مشت و لگد گرفت.

او فریاد می زد حالا دیگر با قانونی که در مجلس تصویب شده است مهریه ۲۰۰ سکه‌ای تو هم کارساز نیست و من فقط باید ۱۴ سکه از مهریه‌ات را بدهم چراکه ارزش پرداخت ۲۰۰ سکه طلا را نداری! همسرم می‌گوید باید همه مهریه‌ات را ببخشی تا من با تو زندگی کنم. او حتی بعد از این ماجرا مخارج فرزندانم را هم نمی‌دهد.

از روزی که ماجرای پرداخت ۱۴ سکه مهریه در مجلس تصویب شده، همسرم مدام مرا کتک می‌زند و می‌گوید ۱۴ سکه‌ات را بگیر و از زندگی من برو بیرون. او مدام از قانون ۱۴ سکه مهریه سوءاستفاده می‌کند تا مرا طلاق بدهد.

اکنون هم به مرکز مشاوره کلانتری آمده‌ام تا حقیقت ماجرا را جویا شوم که آیا همسرم می‌تواند اینگونه مرا طلاق بدهد؛ من که عمر و جوانیم را به پای او گذاشتم؟!

با دستور سرهنگ ابراهیم عربخانی رئیس کلانتری گلشهر مشهد بررسی‌های مشاوره‌ای و قانونی این ماجرا به کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی کلانتری سپرده شد.

 

منبع همشهری
