با روی کار آمدن بخش خصوصی در ایران خودرو از همان ابتدا شاهد این بودیم که روند توسعه محصولات جدید برای تولید سرعت گرفت و خودروهای شوال ۲ و سفیر R۷ به عنوان مونتاژی های جدید این شرکت معرفی شدند. همچنین توسعه محصولات داخلی نظیر تارا توربو و اینووی آخرین مراحل خود را طی می کنند و به زودی این دو سدان جدید را هم در بازار خواهیم دید. در بحث واردات فعالیت جدیدی از ایران خودروی بخش خصوصی ندیده بودیم اما اطلاعات جدید آخرین خودرو از روند انتخاب محصولات حاکی از آن است که ایران خودرو برنامه دارد تا به زودی شاسی بلند IM LS۹ را به صورت وارداتی به بازار کشور بیاورد. البته شنیده ها حاکی از آن است که علاوه بر این شاسی بلند، قرار است محصول دیگری از IM و همچنین محصولات نشان WEY (برند لوکس گریت وال) هم به سبد محصولات IKCO اضافه شود. در ادامه معرفی مختصری از شاسی بلند متفاوت LS۹ خواهیم داشت.

درباره شگفتانه مدرن IKCO

قبل از معرفی محصول باید نشان IM را بیشتر بشناسیم. برند IM یکی از نشان های نوظهور چینی است که تحت سرمایه گذاری و همکاری مشترک کمپانی سایک و علی بابا شکل گرفته است. این نشان مختص به خودروهای مدرن و انرژی نو تاسیس شده و مدل های موفقی تحت این نشان به تولید رسیده اند.

شاسی بلند LS۹ یک خودروی EREV یا رنج اکستندد است که یک کراس اوور فول سایز و لوکس محسوب می شود و اولین محصول IM است که تنها با قوای محرکه EREV به عرضه رسیده است. این خودرو در قوی ترین نسخه به یک موتور بنزینی ۱٫۵ لیتر توربو مجهز است که نقش ژنراتور را دارد و در مدار قدرتی قرار نمی گیرد و قوای محرکه اصلی را دو پیشرانه برقی سوار بر دو محور تشکیل داده اند که توان تولید نهایت قدرت ترکیبی ۵۲۳ اسب بخار و نهایت گشتاور ۶۷۰ نیوتن متر را دارند.

دقت داشته باشید که این خودرو نزدیک به ۲٫۷ تن وزن دارد اما با کمک دو پیشرانه برقی، می توان شتاب صفر تا صد زیر پنج ثانیه (۴٫۹ ثانیه) را با این خودرو تجربه کرد. پک باتری در نسخه قوی تر ۶۶ کیلووات ساعتی است که با هر بار شارژ کامل آن به همراه باک پر می توان مسافت بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر را پیمود و تنها با استفاده از قوای برقی در این خودرو می توان پیمایش ۴۰۲ کیلومتری را ثبت کرد. البته دقت داشته باشید که اعداد مربوط به پیمایش، بر اساس استاندارد CLTC محاسبه شده و در واقعیت اعداد می تواند پایین تر باشد اما با این وجود هم خروجی های فنی IM LS۹ خیره کننده است.

دقت داشته باشید که طول این شاسی بلند نزدیک به ۵٫۳ متر است و عرض ۲ متری را برای آن داریم. ارتفاع به بیش از ۱٫۸ متر می رسد و فاصله محوری بیشتر از ۳٫۱ متر است. پس با خودرویی بزرگ طرف هستیم که به دلیل ترکیب قوای برقی، فضای کابین بسیار جاداری دارد و ترکیب سیستم تعلیق دابل ویشبون در جلو و مولتی لینک در عقب، یک سواری نرم را برای این غول چینی به ارمغان می آورد.

کابین و امکانات

شاید این مدرن ترین کابینی باشد که تابحال در محصولاتی که در بازار ایران حضور دارند، دیده اید. ترکیب یک صفحه نمایش بزرگ و کشیده و صفحه نمایش دیگری در روبروی شاگرد باعث می شود تا در جلوی کابین یک تصویر مدرن داشته باشیم. دکمه ها از نظر تعدادی در کمترین حالت ممکن طراحی شده اند و آپشن های مختلف از طریق صفحه نمایش کنترل می شوند.

این شاسی بلند در نسخه فول بسیار پر آپشن است و امکانات ایمنی و یا رفاهی ای نیست که در این خودرو نبینیم. شاسی بلند IS LS۹ در نسخه فول به امکاناتی نظیر ۷ کیسه هوای ایمنی، سیستم کنترل پایداری، صفحه نمایش مخصوص سرنشینان عقب، رادار خط خوان، هشدار برخورد از جلو، ترمز اضطراری، تنظیم حالت رانندگی (۵ حالت)، کنترل حرکت در سربالایی و سرازیری، تنظیم ارتفاع، سیستم تعلیق تطبیق پذیر بادی، دوربین ۳۶۰ درجه، ۱۱ دوربین بیرونی، دوربین داخل کابین، رادار لایدار (LiDAR)، امکان اسکن مسیر تا ۳۰۰ متر، تابلوخوان، رانندگی خودکار بین خطوط، امکان حرکت با ریموت، اتوپارک، در صندوق عقب برقی، ورود بدون کلید، استارت دکمه ای، فناوری LED چراغ ها، نوربالا اتوماتیک و… از جمله امکانات این خودرو هستند.

حالا باید دید ایران خودرو چه زمان این خودرو را وارد بازار ایران می کند اما از حالا مشخص است که LS۹ یک چینی متفاوت و قدرتمند است که می تواند بازار وارداتی های کشور را داغ تر کند.