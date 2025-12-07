خبرگزاری کار ایران
نحوه استعلام کالابرگ الکترونیک آذر ۱۴۰۴

سرپرستان خانوار برای استعلام کالابرگ می‌توانند از سه روش کد دستوری، اپلیکیشن رسمی کالابرگ و سامانه‌های اینترنتی معتبر استفاده کنند.

با شروع مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک و واریز ۶۲۰ هزار تومان برای هر نفر از دهک‌های اول تا سوم، بسیاری از سرپرستان خانوار به دنبال راهی برای اطمینان از دریافت اعتبار هستند. وزارت رفاه چندین گزینه برای استعلام موجودی، مشاهده فروشگاه‌های طرف قرارداد و بررسی وضعیت فعال یا غیرفعال بودن حساب طراحی کرده است.

هر سرپرست خانوار برای اطمینان از واریز اعتبار باید از کد ملی ثبت‌شده در سامانه رفاهی استفاده کند تا احتمال خطا به حداقل برسد. سه روش اصلی برای بررسی موجودی وجود دارد: کد دستوری (USSD)، اپلیکیشن رسمی کالابرگ و سامانه‌های اینترنتی معتبر.

تمامی این روش‌ها اطلاعات کاملی از جمله موجودی فعلی، سهمیه خانوار و فروشگاه‌های مجاز ارائه می‌دهند. این مسیرها حتی برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند نیز قابل استفاده هستند و به سادگی می‌توانند موجودی خود را مشاهده کنند.

استفاده از کد USSD یکی از سریع‌ترین و ساده‌ترین راه‌هاست. کافی است کد #۱۴۶۳*۵۰۰* شماره‌گیری شود، سپس گزینه «استعلام موجودی» انتخاب و کد ملی سرپرست خانوار وارد شود. 

اپلیکیشن رسمی کالابرگ نیز اطلاعات کامل‌تری ارائه می‌کند و علاوه بر موجودی فعلی، کل سهمیه خانوار، فروشگاه‌های نزدیک و طرف قرارداد، تاریخ واریز، وضعیت فعال یا غیرفعال بودن حساب و سوابق تراکنش‌های ماهانه را نمایش می‌دهد. توجه داشته باشید که ورود به اپلیکیشن باید با شماره موبایل ثبت‌شده به نام سرپرست خانوار انجام شود تا اعتبار به درستی نمایش داده شود.

برای کسانی که دسترسی به اپلیکیشن ندارند، سامانه‌های اینترنتی  این امکان را فراهم کرده‌اند که با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل سرپرست خانوار، وضعیت کالابرگ و مبلغ واریزی را مشاهده کنند.

 

