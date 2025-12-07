نحوه استعلام کالابرگ الکترونیک آذر ۱۴۰۴

با شروع مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک و واریز ۶۲۰ هزار تومان برای هر نفر از دهک‌های اول تا سوم، بسیاری از سرپرستان خانوار به دنبال راهی برای اطمینان از دریافت اعتبار هستند. وزارت رفاه چندین گزینه برای استعلام موجودی، مشاهده فروشگاه‌های طرف قرارداد و بررسی وضعیت فعال یا غیرفعال بودن حساب طراحی کرده است.

هر سرپرست خانوار برای اطمینان از واریز اعتبار باید از کد ملی ثبت‌شده در سامانه رفاهی استفاده کند تا احتمال خطا به حداقل برسد. سه روش اصلی برای بررسی موجودی وجود دارد: کد دستوری (USSD)، اپلیکیشن رسمی کالابرگ و سامانه‌های اینترنتی معتبر.

تمامی این روش‌ها اطلاعات کاملی از جمله موجودی فعلی، سهمیه خانوار و فروشگاه‌های مجاز ارائه می‌دهند. این مسیرها حتی برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند نیز قابل استفاده هستند و به سادگی می‌توانند موجودی خود را مشاهده کنند.