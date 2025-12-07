۵ خوراکی که هنگام سرماخوردگی مثل سم عمل میکند!
این ۵ خوراکی و نوشیدنی هنگام سرماخوردگی یا آنفلوآنزا میتوانند علائم را تشدید کرده و روند بهبودی را کند کنند.
با شروع فصل بیماریهای ویروسی، پزشکان تأکید دارند که پرهیز از برخی مواد غذایی به اندازه مصرف خوراکیهای مفید در تسریع روند درمان و تقویت سیستم ایمنی اهمیت دارد.
فرارو نوشت، با آغاز فصل سرماخوردگی و آنفلوآنزا، توجه به آنچه در طول بیماری میخوریم نقشی اساسی در سرعت بهبودی دارد. متخصصان تغذیه میگویند همانقدر که استراحت و مصرف مایعات اهمیت دارد، انتخاب درست خوراکیها نیز میتواند روند بهبود را کوتاهتر یا طولانیتر کند.
دانا هندرسون، کارشناس تغذیه ثبتشده و سرپرست خدمات تغذیه در «طرح سلامت ال.ای. کر»، توضیح میدهد: «حفظ تغذیه مناسب زمانی که سرماخورده یا مبتلا به آنفلوآنزا هستید تضمین میکند که بدن انرژی کافی برای ترمیم خود داشته باشد. خوردن غذا، کالری لازم برای بدن را تأمین میکند تا بتواند با بیماری مقابله کند.»
هندرسون توصیه میکند در دوران بیماری مواد غذایی سرشار از آنتیاکسیدان، مانند انواع میوهها و سبزیجات مصرف شود؛ خوراکیهایی که هم به تقویت سیستم ایمنی کمک میکنند و هم به دلیل دارا بودن آب فراوان، بدن را هیدراته نگه میدارند. با این حال، او و دیگر کارشناسان سلامت تأکید میکنند آنچه نباید خورد نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
پرهیز از برخی مواد غذایی میتواند از تشدید علائم جلوگیری کرده و بدن را در مسیر بهبودی سریعتر قرار دهد. در ادامه پنج مورد از خوراکیها و نوشیدنیهایی که بهتر است هنگام بیماری مصرف نشوند، معرفی شدهاند.
غذاهای تند
نیل پاتل، پزشک خانواده در بیمارستان پروویدنس سنت جوزف در اورنج کانتی کالیفرنیا، میگوید تا زمانی که کاملاً بهبود نیافتهاید باید مصرف نمک و ادویههای تند را محدود کنید. او توضیح میدهد: «افزایش ادویه در غذا میتواند دستگاه گوارش را تحریک کند و این وضعیت ممکن است اسهال یا سایر علائم گوارشی را که هنگام بیماری تجربه میکنید، تشدید کند.» هرچند برخی افراد معتقدند غذاهای تند باعث باز شدن مجاری تنفسی میشود، اما پزشکان هشدار میدهند تحریک گوارشی ناشی از ادویه میتواند فشار اضافهای بر بدن وارد کند و فرآیند بهبودی را کند کند.
کافئین
صرفنظر کردن از فنجان قهوه صبحگاهی زمانی که حالتان خوب نیست، ممکن است دشوار به نظر برسد؛ اما هندرسون میگوید این کار میتواند در طولانیمدت شما را سرحالتر کند. کافئین یکی از عوامل اصلی اختلال خواب است و خواب کافی برای تقویت کارکرد سیستم ایمنی حیاتی به شمار میرود.
افزون بر این، کافئین خاصیت مدر دارد و باعث دفع بیشتر مایعات از بدن میشود؛ مسئلهای که در صورت کمآبی ناشی از تب، تعریق یا بیاشتهایی میتواند مشکلآفرین باشد. او توصیه میکند بیمارانی که به دنبال بهبودی سریعتر هستند، نوشیدنیهای بدون کافئین چون دمنوشهای گیاهی، آب یا آبمیوههای طبیعی را جایگزین کنند.
الکل
پاتل میگوید اثرات الکل از برخی جهات شبیه کافئین است، اما پیامدهای شدیدتری دارد. الکل نیز میتواند باعث کمآبی بدن شود و فرآیند ترمیم بافتها را مختل کند.
او توضیح میدهد: «الکل عضلات را خشک و بیطاقت میکند و روند بهبودی را بهطور قابلتوجهی کند میسازد.» پاتل هشدار میدهد که کمآبی بدن در دوره بیماری ممکن است بسیار جدی شود و در برخی موارد حتی فرد را روانه بیمارستان کند.
به گفته او، نوشیدن آب کافی بهویژه هنگام تب یا گلودرد یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری و درمان در سرماخوردگی و آنفلوآنزا است.
غذاهای چرب و سنگین
پاتل میگوید خوراکیهای چرب، سرخشده یا حاوی میزان بالای چربی اشباعشده انرژی و آب زیادی برای هضم نیاز دارند. این موضوع باعث میشود بخشی از انرژی بدن که باید صرف مقابله با ویروسها شود، صرف فرآیند هضم شود. افزون بر این، هندرسون توضیح میدهد که غذاهای چرب میتوانند سطح التهاب بدن را افزایش دهند و علائمی همچون احتقان، گلودرد یا احساس سنگینی در قفسه سینه را تشدید کنند.
در دوره بیماری، بهتر است غذاهای سبکتر مانند سوپ، سبزیجات بخارپز یا پروتئینهای کمچرب مصرف شود تا بدن بدون فشار اضافی، انرژی خود را صرف تقویت سیستم ایمنی کند.
شکر
هرچند بستنی یا خوراکیهای شیرین ممکن است در لحظه احساس خوبی به گلو بدهند، هندرسون تأکید میکند که قندهای فرآوریشده میتوانند علائم بیماری را بدتر کنند. او میگوید: «غذاهای شیرین میتوانند بهطور موقت التهاب را افزایش دهند و این مسئله باعث میشود علائمی مانند احتقان و گلودرد بدتر شود و حتی واکنش سیستم ایمنی کمی تضعیف گردد.» به همین دلیل، متخصصان توصیه میکنند در دوران بیماری، مصرف شیرینیهای صنعتی، نوشابهها، آبمیوههای بستهبندی و خوراکیهای پرشکر به حداقل برسد. اگر میل به خوردن چیزی شیرین دارید، میوههای تازه یا اسموتیهای طبیعی گزینه سالمتری هستند.
در مجموع، کارشناسان سلامت تأکید دارند که بدن در دوره بیماری نیازمند استراحت، هیدراتاسیون کافی و تغذیهای است که کمترین بار اضافی را بر دستگاه گوارش و سیستم ایمنی وارد کند. پرهیز از موارد بالا میتواند کمک کند بدن با تمرکز بیشتر با ویروسها مقابله کند و به روند طبیعی خود در بازگشت به سلامت سرعت ببخشد.