تغییر شدید قیمت طلا در راه است؟
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد اظهار کرد: روند صعودی نرخ جهانی انس طلا و افزایش بهای دلار باعث شده قیمتها در بازار ایران نیز پیوسته رکوردهای جدیدی ثبت کند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد از روزهای پرتلاطم بازار طلا خبر داد و گفت افزایش همزمان نرخ جهانی طلا و دلار، قیمتها را در آستانه شب یلدا دوباره صعودی کرده و بازار را به رکودی کمسابقه کشانده است.
یوسف تقیزادگان با اشاره به افزایش لحظهای قیمتها در بازار طلا اعلام کرد: روند صعودی نرخ جهانی انس طلا و افزایش بهای دلار باعث شده قیمتها در بازار ایران نیز پیوسته رکوردهای جدیدی ثبت کند. به گفته او، پیشبینی میشود این روند تا روزهای منتهی به شب یلدا ادامه داشته باشد.
رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر مشهد گفت: «در روزهای اخیر هیچگونه معاملهای انجام نشده و حتی یک فاکتور فروش نیز صادر نشده است.» او نرخ فعلی طلای ۱۸ عیار را حدود ۱۲ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان و قیمت نقره را ۵۹.۶ دلار برای هر انس اعلام کرد؛ جهشی که به گفته وی بازار را در وضعیت بحرانی و بدون مشتری قرار داده است.
تقیزادگان در بخشی دیگر از سخنان خود نسبت به خرید و فروش طلا در پلتفرمهایی مانند دیوار و شیپور هشدار داد و گفت: برخی سودجویان با استفاده از فناوریهای نانویی نمونههای بدل را آبکاری کرده و بهجای طلای اصل میفروشند. او تأکید کرد تنها واحدهای دارای مجوز رسمی اتحادیه محل معتبر خرید هستند و معاملات باید حضوری، نقدی و همراه با صدور فاکتور انجام شود.