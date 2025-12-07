قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۱۶ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
126,132,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
124,519,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
168,267,000
|
طلای دست دوم
|
124,518,790
|
آبشده کمتر از کیلو
|
546,780,000
|
مثقال طلا
|
546,600,000
|
انس طلا
|
4,197.13
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,326,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,249,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
692,200,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
398,200,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
185,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,243,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
620,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
315,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
97,250,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
28,550,000
|
حباب نیم سکه
|
87,790,000
|
حباب ربع سکه
|
88,370,000
|
حباب سکه گرمی
|
32,770,000