پس از انتشار تصویری از یک پل تخریب شده توسط هوش مصنوعی قطارهای این مسیر در انگلیس متوقف شدند + عکس

پس از انتشار تصویری از یک پل تخریب شده توسط هوش مصنوعی قطارهای این مسیر در انگلیس متوقف شدند + عکس
پس از انتشار تصویری از یک پل تخریب شده توسط هوش مصنوعی قطارهای این مسیر در انگلیس متوقف شدند + عکس

پس از انتشار تصویری از یک پل تخریب شده توسط هوش مصنوعی قطارهای این مسیر در انگلیس متوقف شدند + عکس

پس از زلزله، تصویری که به نظر می‌رسید با هوش مصنوعی تولید شده و خسارت شدیدی به یک پل را نشان می‌داد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و همین امر باعث توقف حرکت قطارها شد.

این زمین‌لرزه که چهارشنبه شب رخ داد، در سراسر لنکشایر و جنوب منطقه لیک دیستریکت انگلیس احساس شد.

شرکت شبکه ریلی (Network Rail) اعلام کرد که ساعت ۰۰:۳۰ به وقت گرینویچ از وجود این تصویر که ظاهراً خسارت عمده‌ای به پل کارلایل در لنکستر را نشان می‌داد مطلع شده و برای انجام بازرسی‌های ایمنی، حرکت قطارها از روی این پل را متوقف کرد.

یک خبرنگار بی‌بی‌سی این تصویر را در یک چت‌بات هوش مصنوعی بررسی کرد و چت‌بات نقاط کلیدی را که احتمالاً دستکاری شده بودند، شناسایی کرد.

منبع بی بی سی
انتهای پیام/
