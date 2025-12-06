هشدار برای مادران باردار؛ حتی بوی غذای چرب هم برای جنین مضر است!

طبق مطالعه‌ای که در مجله «طبیعت» (Nature) منتشر شد، بوی غذاهای چرب در دوران بارداری می‌تواند خطر ابتلای جنین به چاقی را بالا ببرد. متخصصان موسسه تحقیقاتی مکس پلانک در آلمان در این مطالعه، تعدادی موش‌ باردار را تحت رژیم غذایی کم‌چرب و سالم قرار دادند، با این حال آن‌ها هم‌زمان در معرض بوی چربی بیکن هم بودند. با این کار، هیچ تغییری در نحوه سوخت‌وساز بدن مادران مشاهده نشد اما نسل بعد به آن واکنش نشان داد و احتمال بیشتری برای ابتلا به چاقی و مقاومت به انسولین‌ــ یکی از نشانه‌های دیابت نوع ۲‌ــ در آن‌ها مشاهده شد. به‌ نظر می‌رسد قرار گرفتن جنین در معرض بوی غذاهای ناسالم چه در رحم و چه از طریق شیر مادر هم بر ایجاد زمینه چاقی در آینده موثر است. در واقع رژیم غذایی مادران نه‌تنها بر سلامت جسمانی فرزندانشان اثر گذاشت بلکه بر مغز آن‌ها نیز تاثیر داشت.این پژوهش نشان داد سلول‌های عصبی کنترل‌کننده گرسنگی و سوخت‌وساز و سیستم ترشح دوپامین که در پاداش و انگیزش نقش دارد، هر دو تحت تاثیر بوی غذاهای پرچرب قرار گرفتند و مغز نوزادان را شبیه مغز موش‌های چاق کردند.

اگرچه این مطالعه فقط روی حیوانات انجام شد، برای بازنگری در سلامت جنین چشم‌اندازی تازه ارائه می‌کند. «سوفی استکولوروم» - نویسنده اصلی مطالعه - می‌گوید: تا امروز بیشتر روی سلامتی مادر و آثار منفی رژیم‌های پرچرب مانند افزایش وزن بیش‌ازحد تمرکز بودیم اما نتایج ما نشان می‌دهد بوهایی هم که جنین و نوزاد در معرض آن‌ها قرار می‌گیرند، ممکن است مستقل از سلامتی مادر بر آینده جنین اثر بگذارد.

پژوهش‌های گذشته نشان داده‌اند که در موش‌های دارای اضافه‌ وزن، خطر چاقی کودکان بالاتر است اما در این مطالعات عامل خطر فقط بوییدن غذاهای چرب نبود و موش‌های مادر غذاهایی را مصرف می‌کردند که هم‌زمان بوی چربی هم داشتند.

منبع ایسنا

انتهای پیام/