لحظه نجات جان مار با تنفس دهان‌به‌دهان + فیلم

یک داوطلب محلی حفاظت از حیات‌وحش، با انجام تنفس دهان‌به‌دهان (CPR) توانست ماری را که در آستانه مرگ قرار داشت، دوباره احیا کند.

عملیات نجاتی کم‌نظیر در یکی از مناطق روستایی ایالت گجرات هند، کاربران شبکه‌های اجتماعی را شگفت‌زده کرده است.

ویدئوی این اقدام، میلیون‌ها بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شده و به‌سرعت منتشر شده است.

این حادثه در منطقه والساد و هنگام کار کشاورزان در مزرعه رخ داد. آن‌ها در جریان کار متوجه ماری شدند که از یک تیر برق بالا می‌رفت؛ اما پیش از آن‌که کسی واکنش نشان دهد، مار با سیم برق فشارقوی تماس پیدا کرد و پس از برق‌گرفتگی، بی‌جان به زمین سقوط کرد.

وایاد، داوطلب محلی، بلافاصله خود را به محل رساند و وضعیت مار را بررسی کرد. وی در تلاشی بی‌وقفه برای احیا، دهان مار را باز کرد و به آن تنفس دهان‌به‌دهان داد. پس از مدتی کوتاه، نشانه‌هایی از حرکت دوباره در بدن مار ظاهر شد و دقایقی بعد حیوان توانست از جا برخیزد و به سمت جنگل اطراف حرکت کند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
