اردستانی عذرخواهی کرد+ فیلم
من هیچ جسارتی به حضرت زهرا (س) نکردم. من متخصص تاریخ نیستم. اگر بیانم اشتباه بوده عذرخواهی میکنم.
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی کیست؟ چرا نظرات او جنجالی شده است؟
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، روحانی، استاد دانشگاه مفید و عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم است که حالا به عنوان یکی از چهرههای مناظره اخیر در برنامه آزاد مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.
عبدالرحیم سلیمانی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفتوگو و مناظرهای در برنامه آزاد با بیان مطالبی از برداشت خود از تاریخ شیعه به خصوص شهادت حضرت فاطمه زهرا در مرکز توجه رسانهها و شبکههای اجتماعی قرار گرفته است. درباره او چه میدانیم؟
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، روحانی، استاد دانشگاه مفید و عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم است که حالا به عنوان یکی از چهرههای مناظره اخیر در برنامه آزاد مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.
ماجرا از این قرار بود که پس از اظهار نظر جنجالی سلیمانی اردستانی در یکی از شبکههای تلویزیونی اینترنتی و تشکیک در شهادت حضرت زهرا (س) و آزار و اذیت نسبت به ایشان پس از رحلت پیامبر اسلام، تعدادی از علما و روحانیون اعلام آمادگی کردند در مناظرهای به این شبهات پاسخ دهند.
حامد کاشانی خطیب مشهور تهرانی در متنی که در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد به شرط رعایت موازین اخلاقی و تمرکز بر موضوع آماده مناظره است. رسانه «آزاد» در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که مناظرهای میان آقایان حامد کاشانی و عبدالرحیم سلیمانی اردستانی با محوریت «مظلومیت و شهادت حضرت زهرا (س)» برگزار خواهد شد. این مناظره بناست بهصورت زنده در روز یکشنبه ۹ آذر، ساعت ۱۲ ظهر پخش شد و طی مدت کوتاهی به یکی از پربازدیدترین مطالب تبدیل شد. شبکههای اجتماعی از اینستاگرام و تلگرام تا توئیتر و یوتیوب پر شد از برشهای صحبتهای این دو چهره در این مناظره.
سلیمانی اردستانی اگرچه در این مناظره اظهارات خود را تکرار کرد، اما به اذعان مخاطبان و کسانی که به تماشای این برنامه نشستند او در مقابل حامد کاشانی استدلال و ادله تاریخی و تحلیلی قوی برای اثبات اظهاراتش را نداشت و صحبت هایش از انسجام کافی برای اقناع مخاطب برخوردار نبوده است. در مقابل به نظر میرسد حامد کاشانی با تسلط بر بحثهای تاریخی توانسته دست برتر را در این مناظره داشته باشد.
سلیمانی اردستانی به صورت کلی به دلیل ادعای تشکیک در شهادت حضرت زهرا (س) این روزها مورد انتقاد و نقد روحانیون قرار گرفته است تا جایی که حامد کاشانی در ابتدای این مناظره تاکید میکند که مساله شهادت حضرت زهرا برایش ناموسی است.
سلیمانی اردستانی در بخشی از این مناظره در اثبات اظهارات پیشین خود میگوید که «من اصلا قبول ندارم ابوبکر مخالفان خود را کشته است. ابوبکر خلیفه پیامبر است. ابوبکر یک دانه از مخالفان خود را شکنجه نکرده و نکشته است. محال است! حکومتی به نام دین تشکیل شود و مخالف خود را بکشد؟! در مورد خود حکومت دینی ۴۰ سال گذشته در اینجا، اینها که در مورد سال ۱۳۶۷ دروغ است».
حامد کاشانی در این بخش مناظره مکررا میگوید نباید از بحث خارج شود و حدیثی در تایید اظهارات خود مبنی بر کشتن مخالفان توسط ابوبکر بیان میکند. کاشانی با ذکر احادیث مختلف اظهارات سلیمانی اردستانی را رد میکند.
عبدالرحیم سلیمانی کیست؟
عبدالرحیم سلیمانی متولد سال ۱۳۳۸ است و سال هاست که در دانشگاه مفید قم تدریس می کند. او در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ مدتی بازداشت شد.
درسنامه ادیان ابراهیمی، مسیحیت: ویراست جدید، کتاب مقدس: ویراست جدید، ادیان ابتدایی و خاموش، ادیان زنده جهان (غیر از اسلام)، درآمدی بر الاهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت، اسطوره تجسد خدا (ترجمه) و سرشت انسان در اسلام و مسیحیت از جمله آثار اوست.