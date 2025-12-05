همزمان با شلیک موشک‌ها، سامانه‌های پهپادی هم توانستند به پایگاه‌های شبیه‌سازی شده دشمن حمله و با موفقیت آن‌ها را منهدم کنند.

همچنین در این بخش از رزمایش سامانه‌های پدافند هوایی مستقر بر روی شناورها تمرین مقابله سنگین با اهداف هوایی که قصد حمله به شناورهای تندرو و ساحل ایران را دارند انجام می‌دهند.

پایداری سامانه‌های رزمی و مقابله با جنگ الکترونیک دشمن در یک شرایط جنگی شبیه‌سازی شده از مهم‌ترین اهداف این رزمایش است که در در آب‌های خلیج فارس تنگه هرمز و جزایر ایرانی درحال انجام است.

