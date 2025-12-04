خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راکون مست در فروشگاه مشروبات الکلی ویرجینیا +عکس

راکون مست در فروشگاه مشروبات الکلی ویرجینیا +عکس
کد خبر : 1722738
لینک کوتاه کپی شد.

یک راکون که پس از ورود به یک فروشگاه مشروبات الکلی در ویرجینیا چندین بطری را شکسته و مقدار زیادی الکل نوشیده بود، صبح شنبه در سرویس بهداشتی فروشگاه و در حالت بیهوشی ناشی از مستی پیدا شد.

این «سارق نقاب‌دار» از طریق سقف وارد فروشگاه شده و هنگام ورود، یکی از کاشی‌های سقف را نیز تخریب کرده بود.

ماموران شهرستان هانوور اعلام کردند این حیوان پس از انتقال به پناهگاه و چند ساعت خوابیدن به‌هوش آمده و هیچ آسیب جدی نداشته است؛ تنها نشانه‌های خماری در او مشاهده شده. راکون پس از اطمینان از سلامت، دوباره به طبیعت بازگردانده شد.

راکون مست در فروشگاه مشروبات الکلی ویرجینیا +عکس

 

منبع رکنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی