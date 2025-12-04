راکون مست در فروشگاه مشروبات الکلی ویرجینیا +عکس

این «سارق نقاب‌دار» از طریق سقف وارد فروشگاه شده و هنگام ورود، یکی از کاشی‌های سقف را نیز تخریب کرده بود.

ماموران شهرستان هانوور اعلام کردند این حیوان پس از انتقال به پناهگاه و چند ساعت خوابیدن به‌هوش آمده و هیچ آسیب جدی نداشته است؛ تنها نشانه‌های خماری در او مشاهده شده. راکون پس از اطمینان از سلامت، دوباره به طبیعت بازگردانده شد.

منبع رکنا

انتهای پیام/