راکون مست در فروشگاه مشروبات الکلی ویرجینیا +عکس
یک راکون که پس از ورود به یک فروشگاه مشروبات الکلی در ویرجینیا چندین بطری را شکسته و مقدار زیادی الکل نوشیده بود، صبح شنبه در سرویس بهداشتی فروشگاه و در حالت بیهوشی ناشی از مستی پیدا شد.
این «سارق نقابدار» از طریق سقف وارد فروشگاه شده و هنگام ورود، یکی از کاشیهای سقف را نیز تخریب کرده بود.
ماموران شهرستان هانوور اعلام کردند این حیوان پس از انتقال به پناهگاه و چند ساعت خوابیدن بههوش آمده و هیچ آسیب جدی نداشته است؛ تنها نشانههای خماری در او مشاهده شده. راکون پس از اطمینان از سلامت، دوباره به طبیعت بازگردانده شد.