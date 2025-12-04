قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۳ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
122,249,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
120,619,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
163,019,000
|
طلای دست دوم
|
120,621,640
|
آبشده کمتر از کیلو
|
529,730,000
|
مثقال طلا
|
529,560,000
|
انس طلا
|
4,189.16
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,278,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,215,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
666,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
375,800,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
178,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,216,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
610,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
310,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
83,770,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
23,070,000
|
حباب نیم سکه
|
66,250,000
|
حباب ربع سکه
|
79,060,000
|
حباب سکه گرمی
|
30,970,000