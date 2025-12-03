با سوسکهای حمام و آشپزخانه چه کنیم؟
سوسکهای حمام یا سوسریها موفقترین گونه حشرات در بقا هستند. آنها توانایی فوقالعادهای در دویدن، پرواز کردن، راه رفتن روی سطوح عمودی به شکل وارونه و پهن کردن بدنشان برای خزیدن به درزها و شکافها دارند.
اگر صدای هیس از خود درنیاورند یا بهقدر کافی وزن نداشته باشند که در بین وسایل کاغذی یا پلاستیکی موجب سر و صدا شوند، در بیشتر مواقع بیصدا هستند. آیا کشتن آنها سخت است؟ پاسخ مثبت است.
همه این ویژگیها سبب شدهاند تا سوسکهای حمام به موفقترین گونه در میان حشرات در سراسر جهان تبدیل شوند؛ خواه از نوع یک سانتیمتری باشند، خواه اندازه آنها به ۵ سانتیمتر یا بیشتر برسد.
بیشتر این موجودات قهوهای و سیاه که شش پای پرزدار، بدن سفت و شاخکهای بلندی دارند، در زیرزمینهای مرطوب به این طرف و آن طرف میروند و به فضاهایی مانند ساختمانهای مسکونی چندواحدی در شهرها میخزند.
تگزاس و فلوریدا، واشنگتن، نیویورک، تهران، لندن، پاریس، دهلی، آنکارا و توکیو از جمله ایالات و شهرهایی هستند که به داشتن تعداد زیادی از این حشرات شهرت دارند.
در چه جاهای دیگری صدها و میلیونها سوسک حمام در حالی که از دید ما مخفی میشوند در حال زندگی و زاد و ولد هستند؟ نکته مهم در اینباره این است که اگر یک سوسک حمام مرده را دیدیم، نیازی نیست که دور آنها را با گچ خط بکشیم، چرا که در هر نقطهای که افتاده باشند، همان نقطه سرنخی برای منشأ ورود، مسیر و مقصد آنهاست.
ولی در صورتی که فقط یک سوسک زنده را دیدیم، این بدان معنی است که احتمال دارد شهری از آنها در خانهمان مخفی شده باشند. در خانهها همیشه نقاطی هستند که این موجودات حامل باکتری که با کشاندن انتهای بدن خود به زمین راه میروند در آنها مخفی میشوند.
باید یادآور شد که در فصل سرما نیز این موجودات درون خانهها به خاطر گرم بودن فضای داخلی حضور فعالی دارند.
سقفها
بسیاری از سوسکهای حمام دوست دارند روی سقفهای اتاقهای تاریک راه بروند. آنهامیتوانند خود را بیندازند و در عرض یک ثانیه پروازکنان فرار کنند. این که چرا این حشرات تمایل دارند در فضاهای وسیع و به صورت وارونه حرکت کنند، هنوز یک معماست. توجه داشته باشید که اگر فضا تاریک باشد، ممکن است درست بالای سر ما باشند.
با این حال خوب است بدانیم که به محض روشن شدن لامپها یا به محض این که انسانی به آنها نزدیک شود، فرار میکنند و به محلی که دور از دید و دسترسی به آن سخت است میروند. ولی اگر قصد هدف گرفتن آنها را در حالی که روی سقف راه میروند داشته باشیم، بدون شک روی سر ما میافتند تا از روی بدن ما خود را به سطح زمین برسانند، سپس به مخفیگاهی بخزند.
اگر روی سقف خانه سوسکهای حمام را دیده باشیم، این احتمال وجود دارد که از شکافها یا تزئینات گچ بری و مانند اینها بیرون آمده باشند که به محض روشن شدن اتاق با نور لامپ یا روشن شدن هوا هنگام روز، به همان جا بر میگردند.
لولهها
سوسکهای حمام در بیشتر مواقع از خیس شدن و در اطراف آب بودن لذت میبرند.
مسیرهایی که لولهها به خانه راه پیدا میکنند؛ یعنی داخل دیوارها، کف خانه و پشت کابینتها اغلب نقاط مرطوب ایدهآلی هستند که اندک گرمایی هم دارند، بنابراین مکانهایی خوشایند برای جا گرفتن این حشرات هستند.
لولههایی که از بیرون کار شدهاند، به علاوه نواحی اطراف ماشینهای لباسشویی، ظرفشویی و خشککن، مخفیگاه خوبی برای آنها محسوب میشوند.
عایق کردن و با نوار بستن لولهها و فضاهای خالی بین لولهها و دیوارها و پشت کابینتها میتواند به خشک نگاه داشتن این نواحی کمک کند و شرایط را برای لانه گزیدن سوسکهای حمام دشوارتر کند. جلوگیری از ورود آنها به بعضی نقاط که لولهها به شیر آب ختم میشوند، مانند وان حمام، دشوارتر است؛ بهویژه که آنها بدون هیچ مشکلی میتوانند با آبی که از شیر بیرون میآید بالا بیایند و به درون وان بیفتند.
اثاثیه منزل و مبلمان
همه ما از داشتن مبلهای راحت که بهقدر کافی سفت، نرم و گرم باشند لذت میبریم. سوسکهای حمام نیز همینطور هستند. آنها با بدنهای نرم و تخت خود به جاهای تنگ و باریکی که بتوانند نرمی پارچه و اسفنج و سطوحی مشابه آنها را روی پشت و در زیر خود حس کنند، میخزند.
آنها به قدری به مبلمان خانههای ما علاقه دارند که داخل آنها تخمگذاری هم میکنند. در نتیجه صدها کولونی از نوزادهای درون تخم را که آماده بیرون آمدن هستند، در آنجا قرار میدهند. پس از چند هفته دهها هزار سوسک حمام کوچک آن نقطه را پر میکنند. تخمهای زرد یا سفید رنگ آنها را میتوان زیر میزها و صندلیهای چوبی و پلاستیکی مشاهده کرد. اگر با انهدام دستهجمعی آنها احساس بدی پیدا نکنیم، جمع کردن این تخمها از درون خانه و از بین بردنشان کار راحتی است.
حتی اگر تخم هم نگذارند، بسیاری از ما دو شاخک را که در حال تکانتکان خوردن از پشت کاناپه هستند و به محض رسیدن نور ناپدید میشوند را دیدهایم. اگر مبلمان یا اثاثیه جدیدی وارد خانه میکنیم، باید به دقت آنها را وارسی کنیم تا مطمئن شویم که سوسکهای حمام از پیش در آنها تخم گذاری نکرده باشند یا خود آنها با اسباب و مبلمان منتقل نشده باشند.
باید توده روزنامههای خواندهشده و مقواها و کاغذها را در بیرون از خانه بگذاریم و هر چند وقت یک بار سطلهای زباله را با پودر اسید بوریک خاکروبی کنیم.
کاغذها و مقواها
برای برخی از سوسکهای حمام کاغذ بسیار خوشایند است، در حالی که برخی دیگر از آنها از کاغذ برای ریختن مواد زاید دفع شده از بدنشان استفاده میکنند. چسب پاکت نامه و تقریباً هر نوع کاغذی به دلیل بو و بافتشان سوسکهای حمام را جذب میکنند.
علاوه بر این تودهای از جعبههای مقوایی غذاها و نوشیدنیها، مکان ایدهآلی برای مخفی شدن، تغذیه کردن و خارج کردن مواد زاید بدنشان است. مواد پسمانده و باکتریها به زیر پاها و شکم آنها میچسبد و با حرکت آنها منتقل میشود.
سوسکهای حمام نهفقط در میان کاغذها و مقواها پرسه میزنند، بلکه آنها را نابود هم میکنند. این کار را با روغنها و اسیدهایی که فیبر را تجزیه میکنند انجام میدهند که در اثر آن بوی بسیار نامطبوعی ایجاد میشود.
نگهداری انبوه کاغذ در کابینتهایی که در آنها به خوبی بسته میشود و مرتب چیدن آنها به جای این که بهطور نامنظم و کوپهای نگهداری شوند، برای در امان ماندن از این موجودات کوچک شرور تأثیرگذار است.
به علاوه بیرون گذاشتن جعبههای مقوایی پس از خالی شدن آنها، در جلوگیری از تجمع این سوسکها در خانه مؤثر است، البته باید در محلی دورتر از خانه گذاشته شوند و نزدیک محل زندگی نباشند.
وسایل آشپزخانه
بله اصلاً خوشایند نیست، ولی واقعیت دارد. سوسکهای حمام مدت زیادی از شبانهروز را درون وسایل آشپزخانه میگذرانند. اجاق گازها و یخچالها زوایا، درزها و در برخی موارد موتورهای گرمکنندهای دارند که در طول روز پناهگاه خوبی برای آنها هستند و در شب محلی برای تغذیه آنها به شمار میآیند.
آبگرمکنها در واقع بهشتی برای این سوسکها محسوب میشوند چون ترکیبی از رطوبت و گرما را فراهم میکنند و معمولاً در جاهایی قرار داده میشوند که رفت و آمد انسانها کم باشد.
وسایل کوچکتر یا پیشخوان آشپزخانه نیز جایگاه مناسبی برای سوسکهای حمام هستند. برای مثال دستگاه قهوهساز، مایکروویو و همزن و مخلوطکن از این قبیل هستند؛ البته دستگاه توستر نیز از جمله آنهاست.
پس بهتر است اگر در خانه سوسک حمام مشاهده کردهایم پیش از قرار دادن نان، ابتدا دستگاه را به خوبی تکان دهیم.
سینکهای آشپزخانه و ماشینهای ظرفشویی، مانند هر محل دیگری که آثار مواد غذایی در آنها موجود باشد نیز از مکانهای مورد پسند این حشرات است.
چه روز باشد چه شب، سوسکهای حمام فقط در جاهای نامبرده آشپزخانه پنهان نمیشوند. آنها به طور معمول به دلیل وجود رطوبت و غذا در همه جای آشپزخانه حضور دارند. سینکها و ماشینهای ظرفشویی یا صفحههای مشبکی که ظرفها را برای خشک شدن روی آنها میگذارند، مکانهای مورد علاقه این حشرات هستند.
کابینتها، کف آشپزخانه، سطوح وسایل آشپزی و میز و صندلیهایی که اثری از مواد غذایی روی آنهاباقی مانده است را نیز باید اضافه کرد.
در بیشتر مواقع سوسکها صبر میکنند تا هوا تاریک شود یا لامپها خاموش شوند تا بتوانند فعالیت خود را شروع کنند. با این حال برخی از انواع جسورتر آنها در روز روشن درست از جلو پای ما عبور میکنند.
آنهایی که در کشوها خود را پنهان میکنند، به طور خاص پردردسر هستند چون باکتریها را روی قاشق و چنگال نقره یا استیل و ظروف خوراکپزی باقی میگذارند. نظافت این مکانها پیش از قرار دادن وسایل در آنها و تمیز کردن مداومشان میتواند این مشکل را از سر راه بردارد.
حتی اضافه کردن پودرهای سوسککش در محلولهایی که برای شستوشوی کف آشپزخانه و وسایل درون آن بهکار میروند، در بیشتر موارد نتیجهبخش است. البته باید احتیاط کرد که سموم و حشرهکشها را در محلی دور از ظروف و وسایل خوراکپزی قرار داد.
حمام و توالت
حمامها و توالتها نیز به دلیل داشتن رطوبت و لولههای آب مورد پسند سوسکها هستند. در سرویسهای بهداشتی، برخلاف آشپزخانهها، مواد غذایی وجود ندارد ولی عامل دیگری هست که این حشرات عاشق آنها هستند و آن بقایای صابونها و مواد بهداشتی، کاغذهای دورانداختنی و بقایای پوست و مو انسانها است. بله درست است، سوسکها حتی از مو و کاغذ توالت نیز لذت میبرند.
یکی از مزایای گرایش آنها به حمام و توالت این است که بیشتر گونههای آنها در نقاط دیگر خانه تردد نمیکنند.
در این دو فضا به حد کافی مواد برای تغذیه و بقای آنها وجود دارد و به همین دلیل در بیشتر موارد آنها از وارد شدن به اتاقهای خواب و طبقههای بالایی صرفنظر میکنند. سوسکهای آلمانی، متداولترین و فراوانترین آنها هستند؛ به همه جا سرک میکشند، ولی علاوه بر آن، بهویژه سینکها، وانها، نواحی اطراف توالت و پشت هر سطحی که دارای آب باشد یا اثری از رطوبت در آن احساس شود را ترجیح میدهند.
در مورد حمامها باید انواع وسایل و مواد مبارزه با سوسکها را تهیه کرد و بهطور مداوم بهکار گرفت. اسپریها کمترین اثر را در از بین بردن آنها دارند، این در حالی است که پودرها و تلهها بهترین نتیجه را میدهند.
بزرگترین سوسک دنیا در امریکای جنوبی زندگی میکند، ۶ اینچ طول دارند و بالهایش تا ۱۲ اینچ باز میشوند. هر کسی که در زندگی خود یک بار کاسه یا ماهیتابه بدون استفادهای را جابجا کرده باشد یا خوراکی فاسدشدهای را در جعبهاش دیده باشد، به خوبی میداند که سوسکها دوست دارند در هر سانتیمتر از کابینتهای آشپزخانه پرسه بزنند. همچنین در گنجه لباسها در تکاپو هستند و در پارچههای کتان تخم میگذارند.
سوسکها بهطور خاص بخش داخلی قسمت بالای کمدها و کابینتها را ترجیح میدهند و خود را از آنجا آویزان میکنند. اگر این حشرات در خانه دیده شده باشند، لازم است که مواد غذایی را در ظروف دردار محکم نگهداری کنیم، نه فقط به خاطر احساس ناخوشایندی که دیدن آنها به ما دست میدهد، بلکه به این دلیل که آنها مواد سمی و باکتریها را با خود به هر سو منتقل میکنند.
استفاده از پودرهای اسید بوریک و تلههای سمی خوب کار گذاشتهشده در جاهایی که لباسها و پارچههای کتان نگهداری میشوند و نیز درون کابینت سرویس بهداشتی که داروها و مواد شوینده و بهداشتی قرار دارند، بسیار مفید است.