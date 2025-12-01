مهم‌ترین سؤال هنگام خرید خودرو دست دوم، میزان کارکرد است که می‌تواند خیال آدم را راحت کند یا تمام معامله را به‌هم بزند. در خرید ماشین دست دوم، باید بدانیم چه کارکردی منطقی است و چطور از روی سن، کارکرد و سلامت فنی تشخیص بدهیم یک خودرو ارزش خرید دارد یا نه. در این مطلب سریع و سرراست سراغ همین موضوع می‌رویم و معیارهایی را بررسی می‌کنیم که انتخاب شما در خرید خودرو دست دوم را ساده‌تر کند. اصول کلی تعیین کیلومتر منطقی برای خرید خودرو کارکرده کیلومتر مناسب یک بازه ثابت نیست. باید دید خودرو چطور نگهداری شده، سرویس‌ها به‌موقع انجام شده یا نه و راننده قبلی چطور رانندگی کرده. بنابراین عدد کیلومتر معیار نهایی نیست. نقش سن خودرو در کنار کیلومتر کارکرد کارکرد و سن همیشه باید کنار هم بررسی شوند. خودروی 7 ساله با کارکرد طبیعی سالانه، وضعیت مناسبی دارد. ولی خودروی هم‌سن با کارکرد خیلی پایین یا خیلی بالا، نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. کارکرد کم غیرعادی هم ممکن است نشانه خوابیدن و بی کار ماندن طولانی خودرو و آسیب‌های پنهان باشد.

تفاوت کارکرد واقعی و کارکرد دستکاری‌شده

بازار پر از خودرو با کیلومتر دستکاری‌شده است. باید موقع خرید فرمان، پدال‌ها، صندلی، دسته‌دنده، لاستیک و وضعیت موتور را با کیلومتر اعلام‌شده تطبیق بدهیم. هرجا تناقض مشاهده کردید، احتمال دستکاری جدی است.

ممکن است عدد کیلومترشمار یک خودرو 60 هزار ثبت شده، ولی چند مورد از این علائم را مشاهده کنید. مثلاً فرمان برق افتاده، دوختش باز شده، پدال گاز و کلاچ براق و لیز شده‌، صندلی حالت گودی شدید پیدا کرده، دسته‌دنده لق یا ساییده شده، موتور آثار کارکرد بالا نشان دهد، مثلاً سرسیلندر روغن عرق کرده، صدای موتور زبر است، یا هوزینگ‌ها خشک و ترک‌خورده‌اند. این‌ علائم بیشتر در خودروهای بالای 100 هزار کیلومتر دیده می‌شود.

بعضی خودروها دفترچه‌ای دارند که نمایندگی بعد از هر سرویس روی آن مهر می‌زند. خیلی‌ها این دفترچه و یا رسیدها را داخل داشبورد نگه می‌دارند. روی این فاکتورها معمولاً تاریخ و کیلومتر ثبت می‌شود. اگر فروشنده این‌ موارد را نشان بدهد، احتمال دستکاری کیلومتر از بین می‌رود.

اما بعضی از فروشندگان کیلومتر شمار را دستکاری می‌کنند ولی حواسشان نیست که مثلاً روی برگه سرویس قبلی نوشته شده «تعویض تسمه‌تایم در 120 هزار کیلومتر»، ولی کیلومترشمار 70 هزار را نشان می‌دهد.

بررسی سلامت فنی بر اساس کارکرد

با بالا رفتن کارکرد، احتمال استهلاک قطعاتی مثل کمک‌فنر، جلوبندی، دیسک و صفحه و پمپ‌ها بیشتر می‌شود. اگر کارکرد بالاست ولی این قطعات تازه تعویض شده‌اند و سرویس‌های دوره‌ای ثبت شده، خودرو هنوز گزینه خوبی به حساب می‌آید.

چه کارکردی برای انواع خودروها قابل قبول است؟

کارکرد معمول سالانه چیزی بین تا پانزده هزار کیلومتر است. خودروهای شهری معمولاً در این بازه قرار می‌گیرند. خودروهای سازمانی یا تجاری هم معمولاً کارکرد بالاتری دارند و باید هنگام خرید دقت بیشتری روی استهلاک و سابقه تعمیراتشان داشت.

خودروهای حدود 10 ساله با کارکرد معمول نزدیک 150 هزار کیلومتر، اگر تمام سرویس‌ها به موقع انجام شده باشند، هنوز گزینه خوبی برای خرید هستند. اما وقتی کارکرد از این حدود بالاتر می‌رود یا سن خودرو نزدیک به سقف فرسودگی قانونی می‌شود، خرید دیگر به صرفه نیست.

نشانه‌هایی که ثابت می‌کند یک خودرو با کارکرد بالا هنوز گزینه خوبی است

اگر سرویس‌های ماشین با جزئیات ثبت شده، روغن‌موتور و فیلترها همیشه به‌موقع عوض شده‌ باشند، قطعات تازه باشند و موتور صدای غیرعادی نداشته باشد، می‌توان روی این خودرو حساب کرد. خیلی وقت‌ها یک خودروی پرتردد ولی خوب‌نگهداری‌شده، حتی از خودروی کم‌کارکرد بهتر است.

اما وقتی تعمیرات اساسی نزدیک است، سابقه سرویس‌ها ناقص است، یا تناقض بین ظاهر و کارکرد وجود دارد یا اگر موتور روغن‌سوزی دارد یا قطعات مهم در آستانه پایان عمر هستند، هزینه‌های تعمیر از قیمت پایین خودرو جلو می‌زنند.

قبل از رفتن سراغ ارزیابی فنی؛ خریدار باید به صدای موتور، تعویض دنده، لرزش‌ها، تست رانندگی، وضعیت کولر و سیستم برقی دقت کند. دفترچه سرویس و فاکتورهای تعمیراتی ارزش زیادی دارند و بهتر است فروشنده آنها را نشان بدهد.

منبع فرارو

