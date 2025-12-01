یکی از نکاتی که هنگام دم کردن برنج باید به آن توجه کنیم این است که اجازه ندهیم بخار برنج از کناره های درب قابلمه خارج شود چرا که این کار موجب می شود تا برنج دم نکشد تا به اصطلاح زنده باشد.

فوت کوزه گری مهم این است که در ۱۰ دقیقه پایانی پخت در قابلمه را با دم کنی ببندیم و اجازه دهیم حرارت و بخار به خوبی در بین دانه‌های برنج توزیع شود. البته خیلی از آشپزهای رستوران ها از همان ابتدا این کار را انجام می دهند تا لطافت برنج حفظ شود و خشک نشود. پخت پلو به ظاهر ساده است، اما رسیدن به دانه‌دانه شدن و خوش‌قالب ماندن آن نیاز به نکات ظریف دارد. یکی از این نکات، بستن در قابلمه با دم کنی در ۱۰ دقیقه آخر پخت است. این مرحله که به اصطلاح «بخارگیری» نامیده می‌شود، باعث می‌شود حرارت یکنواخت و بخار داخل قابلمه به تمامی دانه‌های برنج برسد و آن‌ها را نرم اما جدا نگه دارد. استفاده از دم‌کنی یا یک پارچه تمیز داخل در قابلمه رطوبت اضافی را جذب کرده و مانع از خیس یا چسبنده شدن برنج می‌شود. همچنین حرارت در این مرحله باید کم باشد تا برنج نسوزد و فقط بخار برای رسیدن به کیفیت ایده‌آل استفاده شود. پخت پلو به ظاهر ساده است، اما رسیدن به دانه‌دانه شدن و خوش‌قالب ماندن آن نیاز به نکات ظریف دارد. یکی از این نکات، بستن در قابلمه با دم کنی در ۱۰ دقیقه آخر پخت است. این مرحله که به اصطلاح «بخارگیری» نامیده می‌شود، باعث می‌شود حرارت یکنواخت و بخار داخل قابلمه به تمامی دانه‌های برنج برسد و آن‌ها را نرم اما جدا نگه دارد.

این روش به ویژه برای انواع پلوهای ساده یا مخلوط با سبزیجات و گوشت کاربرد دارد و تجربه‌ای شبیه به پلوهای رستوران‌ها به دست می‌دهد. علاوه بر حفظ دانه‌های برنج، عطر برنج نیز در این مدت تقویت می‌شود و طعم نهایی غذا دلپذیرتر می‌شود.

با رعایت این ترفند، پلو نه تنها دانه‌دانه و خوش‌قالب می‌ماند بلکه آماده سرو به شکلی زیبا و حرفه‌ای خواهد بود. بنابراین دفعه بعد که قصد پخت پلو دارید، ۱۰ دقیقه آخر را به بستن در قابلمه اختصاص دهید تا نتیجه‌ای شگفت‌انگیز ببینید.

منبع همشهری

