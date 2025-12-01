خودروهای نوشماره به چه خودروهایی گفته میشود؟
خودروی نوشماره همان خودروی تولید کارخانهای است که برای نخستین بار شمارهگذاری میشود و در چارچوب طرح جدید بنزین، حتی در صورت تعویض پلاک نیز این خودروها همچنان در زمره نوشماره قرار خواهند گرفت و مشمول سهمیههای بنزین با نرخ اول (۱۵۰۰ تومانی) و نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) نمیشوند.
اما پرسش دیگر این است که آیا به خودروهای نوشمارهای که کارت سوخت آنها پیش از این صادر شده، سهمیه تعلق نمیگیرد؟ بنا بر اطلاعرسانیهای اخیر، ملاک اعمال سیاست برای خودروهای شخصی نوشماره از زمان اجرای طرح خواهد بود.