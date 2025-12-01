خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهترین زمان و بهترین ورزش در هوای آلوده

بهترین زمان و بهترین ورزش در هوای آلوده
کد خبر : 1721396
لینک کوتاه کپی شد.

قرار گرفتن در معرض هوای آلوده در حین ورزش می تواند خطر ابتلا به مشکلات قلبی عروقی را افزایش دهد.

تنفس در هوای آلوده می تواند با کاهش استقامت و عملکرد بدن بر عملکرد ورزش شما تأثیر بگذارد.

در زمان آلودگی هوا فعالیت ورزشی الزاما باید با تغذیه مناسب همراه باشد.

توصیه می شود ورزش های هوازی با شدت بالا در زمان آلودگی هوا محدود شده و بیشتر به ورزش های سبک پرداخته شود.

قبل از ساعت ۷ صبح میزان آلاینده ها به مقدار قابل توجهی کمتر است و می تواند زمان مناسب تری برای انجام فعالیت های ورزشی باشد.

 

منبع ایسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی