بهترین زمان و بهترین ورزش در هوای آلوده

تنفس در هوای آلوده می تواند با کاهش استقامت و عملکرد بدن بر عملکرد ورزش شما تأثیر بگذارد.

در زمان آلودگی هوا فعالیت ورزشی الزاما باید با تغذیه مناسب همراه باشد.

توصیه می شود ورزش های هوازی با شدت بالا در زمان آلودگی هوا محدود شده و بیشتر به ورزش های سبک پرداخته شود.

قبل از ساعت ۷ صبح میزان آلاینده ها به مقدار قابل توجهی کمتر است و می تواند زمان مناسب تری برای انجام فعالیت های ورزشی باشد.

منبع ایسنا

انتهای پیام/