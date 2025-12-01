قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۱۰ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
121,945,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
120,364,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
162,628,000
|
طلای دست دوم
|
120,346,260
|
آبشده کمتر از کیلو
|
528,460,000
|
مثقال طلا
|
528,430,000
|
انس طلا
|
4,247.54
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,263,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,204,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
651,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
376,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
176,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,120,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
600,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
305,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
73,720,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
9,170,000
|
حباب نیم سکه
|
55,800,000
|
حباب ربع سکه
|
73,430,000
|
حباب سکه گرمی
|
31,230,000