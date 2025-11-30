اردوغان برای جولانی ماشین پلیس خرید +فیلم

همزمان پلیس ترکیه نیز اعلام کرد ۹۲۰۰ دستگاه خودروی جدید به نیروی پلیس این کشور ملحق خواهند شد و تصاویر این خودروها و رونمایی از آن‌ها توسط نیروهای ارشد نظامی ترکیه منتشر شد.

رونمایی از خودروهای پلیس همزمان در دمشق و آنکارا نشانه مشخصی دارد: خودروهای پلیس جولانی از ترکیه‌ آمده و هدیه اردوغان است؛ چه اینکه دولت جولانی فاقد منابع لازم برای نوسازی‌ست.

