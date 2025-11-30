اردوغان برای جولانی ماشین پلیس خرید +فیلم
روز گذشته دولت جولانی از تعداد انبوهی ماشین پلیس در شهرهای سوریه رونمایی کرد. رسانههای دولتی تصاویر ویژه و خاصی از رژه این خودروها در خیابانهای دمشق و شهرهای دیگر منتشر کردند.
همزمان پلیس ترکیه نیز اعلام کرد ۹۲۰۰ دستگاه خودروی جدید به نیروی پلیس این کشور ملحق خواهند شد و تصاویر این خودروها و رونمایی از آنها توسط نیروهای ارشد نظامی ترکیه منتشر شد.
رونمایی از خودروهای پلیس همزمان در دمشق و آنکارا نشانه مشخصی دارد: خودروهای پلیس جولانی از ترکیه آمده و هدیه اردوغان است؛ چه اینکه دولت جولانی فاقد منابع لازم برای نوسازیست.