اردوغان برای جولانی ماشین پلیس خرید +فیلم

روز گذشته دولت جولانی از تعداد انبوهی ماشین پلیس در شهرهای سوریه رونمایی کرد. رسانه‌های دولتی تصاویر ویژه و خاصی از رژه این خودرو‌ها در خیابان‌های دمشق و شهرهای دیگر منتشر کردند.

همزمان پلیس ترکیه نیز اعلام کرد ۹۲۰۰ دستگاه خودروی جدید به نیروی پلیس این کشور ملحق خواهند شد و تصاویر این خودروها و رونمایی از آن‌ها توسط نیروهای ارشد نظامی ترکیه منتشر شد.

رونمایی از خودروهای پلیس همزمان در دمشق و آنکارا نشانه مشخصی دارد: خودروهای پلیس جولانی از ترکیه‌ آمده و هدیه اردوغان است؛ چه اینکه دولت جولانی فاقد منابع لازم برای نوسازی‌ست.

منبع فرهیختگان
