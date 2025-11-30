فیلم دستگیری علی شادمان در زهرماری

انتشار ویدئوی مرتبط با تئاتر «زهرماری»

علی شادمان به تازگی ویدئویی از تئاتر «زهرماری» را در صفحه اینستاگرام شخصی خود منتشر کرده است. این اقدام بازتاب‌هایی قابل توجه در فضای مجازی به دنبال داشته است.

علی شادمان ، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون، در تاریخ 4 آذر 1375 در شهر ایلام به دنیا آمده است. او دارای مدرک کارشناسی در رشته کارگردانی است. این چهره جوان سینما، در خانواده‌ای اهل دانش و تحصیل بزرگ شده است. پدر او، مسعود شادمان، دارای مدرک دکترای تاریخ و استاد دانشگاه بوده و مادرش، بتول رشنوادی، به حرفه معلمی علوم مشغول است. شادمان از جمله استعدادهای شاخص بازیگری در میان جوانان به شمار می‌رود که فعالیت حرفه‌ای خود را از دوران کودکی در سینما آغاز کرد. وی در سال 1385 و در سن 10 سالگی با بازی در فیلم سینمایی «میم مثل مادر» وارد عرصه هنر شد.

