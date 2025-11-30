چطور الجی و سامسونگ دوباره به ویترین فروشگاههای ایران برگشتند؟!
درحالی که واردات لوازم خانگی از سال ۹۷ همچنان ممنوع است، بازار این روزها دوباره زیر سایه نامهای آشنای الجی و سامسونگ قرار گرفته؛ محصولاتی که نه با لغو ممنوعیت، بلکه از مسیرهایی پنهان و پرحاشیه وارد ویترین فروشگاهها شدهاند.
لوازم خانگی الجی و سامسونگ با سروشکلی جدید نسبت به هفت سال گذشته در بازار پیدا میشود.
باوجود تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال 97 به این طرف، انواع ظرفشویی و لباسشویی و سایدبایسایدهای الجی و سامسونگ در فروشگاههای اینترنتی و مغازههای بازار خودنمایی میکنند. کالاهایی که یا از راه قاچاق سر از بازار درآوردهاند یا بخشی از آنها با عبور از آبباریکههای قانونی به انبار فروشندهها رسیدهاند.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی به ایران
رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی یکی از ابهامهای بزرگ بازار در ماههای گذشته بوده است. حدود هفت سال بعد از اجرای ممنوعیت واردات لوازم خانگی، برداشتهایی از پایان ممنوعیت بهوجود آمد که البته با واکنش مسئولان وزارت صمت روبرو شد.
عبور از برنامه ششم توسعه، به گمانهزنیهایی درباره پایان ممنوعیت واردات لوازم خانگی منجر شد اما فقط یک روز از انتشار این دست اخبار سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تداوم برنامههای قبلی در بازار لوازم خانگی خبر داد. قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی از 1397 به این طرف پابرجاست.
پیدا شدن محصولات الجی و سامسونگ در بازار
لوازم خانگی الجی و سامسونگ در تمام سالهایی که از آغاز قانون ممنوعیت واردات میگذرد، کموبیش در بازار پیدا میشد اما در هفتههای اخیر شرایط اندکی عوض شده است.
فروشگاههای آنلاین معروف که در این سالها تقریبا هیچ کالایی با برند سامسونگ و الجی موجود نداشتند، اقلام مختلفی از جمله یخچال و فریزر، لباسشویی، ظرفشویی و سایر کالاها را برای فروش گذاشتهاند. در مغازههای سطح شهر هم پای لباسشوییها و ظرفشوییهای الجی و سامسونگ باز شده است.
محصولات الجی و سامسونگ تقلبی هستند؟
نمونه تقلبی لوازم خانگی سامسونگ و الجی در سالهای گذشته وارد بازار شده است. احتمالا ویدئوهایی که از روشن کردن تلویزیونهای سامسونگ و بالا آمدن منو الجی وجود دارد را دیده باشید اما به خاطر نشانههایی که در بخش بعدی درباره آن صحبت میکنیم، احتمال تقلبی بودن مدلهای فعلی پایین است.
سهراه امینحضور کالای تقلبی کم ندارد. کالاهایی که با اسم برندهای معروف مثل بوش و انواع و اقسام اسمهای سرشناس تحویل خریدار میشوند ولی اغلب مراحل تولید محصول در سولههای اطراف شهرهای خودمان طی میشود. کالای ایرانی به اسم کالا خارجی و به همراه لوگو شرکت معروف به فروش میرسد و خیلیها از تقلبی بودن محصول بویی نمیبرند. اما داستان کالاهایی که در این گزارش سراغشان رفتیم، تفاوت دارد.
لوازم خانگی الجی و سامسونگ چطور وارد ایران میشود؟
واردات لوازم خانگی الجی و سامسونگ در برهه اخیر درقالب دو شیوه جلو رفته است. مدل اول قاچاق است. همان شیوهای که خود فروشندههای بازار هم به آن اشاره میکنند. حکشدن برنامههای لباسشویی و ظرفشویی به زبان عربی یکی از همان نشانههاست. موردی که احتمال تقلبی بودن کالا را کاهش میدهد اما از مسیر قاچاق به ایران آمده و برای یکسری از فروشندهها حتی شامل تعرفه 10 تا 15 درصدی هم میشود.
راه دوم ورود از مسیر کولبری یا تهلنجی است. واردات کالا از مسیر تهلنجی حتی در برخی موارد اجازه ورود محصولات ممنوعه را هم میدهد و میشود به شکل موقت اقلامی مثل لوازم خانگی سامسونگ و الجی را به بازار تزریق کرد.
قیمت لوازم خانگی الجی و سامسونگ چقدر است؟
گرانترین سایدبایساید ایرانی در محدوده 130 تا 140 میلیون تومان فروخته میشود. مدلهایی که به اسم دوو اما توسط گروه صنعتی انتخاب راهی بازار شدهاند. همزمان در بازار سایدبایساید الجی با سایز 34 فوت، بیش از 325 میلیون قیمت دارد. سایدبایساید 22 فوت سامسونگ را که فضای کمتری درمقایسه با مدلهای 34 فوت دارند، تا مرز 180 میلیون به خریداران پیشنهاد میدهند.
لباسشویی 12 کیلویی الجی تا 100 میلیون قیمت خورده است و ماشین ظرفشویی 14 نفره الجی را با برچسب 95 میلیون تومانی برای فروش میگذارند.