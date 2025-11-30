خبرگزاری کار ایران
دوش آب سرد همان فواید وان یخ را دارد؟

دوش آب سرد همان فواید وان یخ را دارد؟
دوش آب سرد می‌تواند بسیاری از اثرات مثبت سرددرمانی را ایجاد کند، اما نباید بدون آگاهی از خطرات به یک عادت روزانه تبدیل شود. بهترین راه، استفاده متعادل و مشورت با متخصص برای انتخاب روش ایمن و مناسب بدن است.

تب سرددرمانی دوباره داغ شده است. تحقیقات تازه نشان می‌دهد دوش آب سردِ ۱۰ دقیقه‌ای می‌تواند بسیاری از فواید وان یخ—از کاهش التهاب گرفته تا بهبود خلق‌وخو—را ایجاد کند، هرچند کارشناسان نسبت به خطرات این روش هم هشدار می‌دهند.

فواید مشترک سرددرمانی

مطالعات نشان می‌دهد چه در دوش آب سرد و چه در وان یخ، قرارگیری کوتاه‌مدت در آب سرد می‌تواند التهاب، درد و اسپاسم عضلانی را کاهش دهد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد سرددرمانی هوشیاری را افزایش داده و حتی هورمون استرس کورتیزول را پایین می‌آورد. برخی شواهد نیز از افزایش متابولیسم بدن حکایت دارند.

دوش آب سرد همان فواید وان یخ را دارد؟

تفاوت‌ها در دسترس‌بودن و شدت

وان یخ معمولاً شدیدتر است و بدن را به‌طور کامل در معرض سرمای ناگهانی قرار می‌دهد، اما دوش آب سرد ساده‌تر، کم‌هزینه‌تر و قابل‌کنترل‌تر است و برای اغلب افراد به‌عنوان نسخه خانگی سرددرمانی عمل می‌کند.

هشدار درباره خطرات احتمالی

سرددرمانی بدون احتیاط می‌تواند خطراتی مثل شوک سرمایی، اختلال قلبی-عروقی و حتی هیپوترمی ایجاد کند. متخصصان تأکید می‌کنند افراد دارای مشکلات قلبی، فشارخون یا بیماری‌های زمینه‌ای حتماً پیش از شروع این روش با پزشک مشورت کنند.

 

منبع همشهری
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
