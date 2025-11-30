دوش آب سرد همان فواید وان یخ را دارد؟

فواید مشترک سرددرمانی

مطالعات نشان می‌دهد چه در دوش آب سرد و چه در وان یخ، قرارگیری کوتاه‌مدت در آب سرد می‌تواند التهاب، درد و اسپاسم عضلانی را کاهش دهد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد سرددرمانی هوشیاری را افزایش داده و حتی هورمون استرس کورتیزول را پایین می‌آورد. برخی شواهد نیز از افزایش متابولیسم بدن حکایت دارند.

تفاوت‌ها در دسترس‌بودن و شدت

وان یخ معمولاً شدیدتر است و بدن را به‌طور کامل در معرض سرمای ناگهانی قرار می‌دهد، اما دوش آب سرد ساده‌تر، کم‌هزینه‌تر و قابل‌کنترل‌تر است و برای اغلب افراد به‌عنوان نسخه خانگی سرددرمانی عمل می‌کند.