۵ گیاه آپارتمانی اکسیژن ساز با روش نگهداری آسان
گیاهان آپارتمانی اکسیژنساز بهترین راهحل طبیعی برای افزایش اکسیژن و کاهش آلودگی هوای داخل خانه هستند. اگر در خانهای کمنور یا آپارتمانی کوچک زندگی میکنید، این ۵ گیاه مقاوم و تصفیهکننده، بهترین انتخاب برای شما خواهند بود.
آلودگی هوا سالهاست به یکی از جدیترین چالشهای زندگی شهری تبدیل شده است. بسیاری از افراد ساعات زیادی را در خانه، محل کار یا فضاهای بسته میگذرانند؛ جایی که کیفیت هوا اغلب کمتر از فضای باز است.
ترکیبات شیمیایی مانند فرمالدهید، مونوکسیدکربن، بنزن و سایر آلایندهها بهتدریج در فضا جمع میشوند و میتوانند باعث سردرد، خستگی و کاهش تمرکز شوند.
یکی از سادهترین و کمهزینهترین راههای بهبود هوای محیط، استفاده از گیاهان آپارتمانی اکسیژنساز است؛ گیاهانی که علاوه بر زیبایی، نقش یک فیلتر طبیعی را بازی میکنند.
در این مطلب با ۵ گیاه مؤثر و محبوب آشنا میشویم که نگهداری آسانی دارند و کاملاً مناسب شرایط خانههای ایرانی هستند.
۱. سانسوریا؛ اکسیژنساز شبانه و مقاوم به بیتوجهی
سانسوریا یا Snake Plant یکی از محبوبترین گیاهان آپارتمانی در جهان است. ویژگی منحصربهفرد آن، تولید اکسیژن هنگام شب است؛ برخلاف بیشتر گیاهان که شبها فرآیند فتوسنتز ندارند. همین موضوع سانسوریا را به انتخابی عالی برای اتاقخواب تبدیل میکند.
این گیاه مدلهای متنوعی دارد؛ از سانسوریای سبز ساده گرفته تا لبهطلایی، نیزهای، استوانهای و مینیمالهایی که برای دکور مدرن بسیار مناسباند.
نحوه نگهداری سانسوریا
-
نور: از نور زیاد تا کم را تحمل میکند، اما نور غیرمستقیم بهترین است.
-
آبیاری: هر ۲–۳ هفته یکبار؛ آبیاری زیاد باعث پوسیدگی ریشه میشود.
-
ویژگی مثبت: تقریباً «نابودنشدنی» و مناسب افراد پرمشغله یا فراموشکار.
۲. پتوس؛ تصفیهکننده سریع و همیشهسبز
پتوس یا Golden Pothos یکی از گیاهانی است که در آزمایشهای ناسا برای پاکسازی هوای داخل خانه بسیار موفق ظاهر شده است. این گیاه با برگهای قلبی شکل و رگههای طلایی یا سبز روشن، زیبایی خاصی به فضا میدهد و در محیطهای کمنور نیز به خوبی رشد میکند.
پتوس هم در گلدان رومیزی و هم به صورت آویز، چشمنواز و جذاب است.
نحوه نگهداری پتوس
-
نور: نور غیرمستقیم متوسط بهترین حالت است.
-
آبیاری: وقتی ۳۰٪ بالای خاک خشک شد؛ آبیاری بیش از حد = زرد شدن برگها.
-
ویژگی مثبت: رشد سریع و امکان تکثیر آسان با قلمه.
۳. فیکوس الاستیکا؛ گیاهی شیک با قدرت پاکسازی بالا
فیکوس الاستیکا یا Rubber Plant گیاهی با برگهای بزرگ و چرمی است که وجود آن در خانه جلوهای لوکس ایجاد میکند. این گیاه در تصفیه آلایندههایی مثل فرمالدهید و ترکیبات فرّار شیمیایی بسیار مؤثر است.
اندازه بزرگ و ظاهر باابهت آن باعث شده بیشتر در سالن پذیرایی یا محیطهای اداری استفاده شود.
نحوه نگهداری فیکوس الاستیکا
-
نور: روشن و غیرمستقیم؛ نور کم باعث کوچک شدن برگها میشود.
-
آبیاری: زمانی که سطح خاک کمی خشک شد؛ محیط غرقابی را دوست ندارد.
-
ویژگی مثبت: با دریافت رطوبت مناسب، رشد آن چشمگیر میشود.
۴. اسپاتیفیلوم؛ تصفیهکنندهای زیبا با گلهای سفید آرامشبخش
اسپاتیفیلوم یا Peace Lily گیاهی است که علاوه بر تصفیه هوا، گلهای سفید و براق تولید میکند و حس آرامش را به محیط میآورد. این گیاه توانایی جذب آلایندههایی مانند تولوئن، بنزن و آمونیاک را دارد و بهطور کلی یکی از کاملترین انتخابها برای خانه محسوب میشود.
اسپاتیفیلوم در اتاقخواب، سرویسهای کمنور و حتی پذیرایی عملکرد خوبی دارد.
نحوه نگهداری اسپاتیفیلوم
-
نور: نور کم تا متوسط؛ در نور زیاد گلدهی بیشتر میشود.
-
آبیاری: هفتهای ۱–۲ بار؛ بیآبی باعث خم شدن برگها میشود ولی با آبیاری سریعاً برمیگردد.
-
ویژگی مثبت: علاقهمند به رطوبت محیطی؛ اسپری آب هفتگی مفید است.
۵. گیاه اکسیژن ساز گندمی ؛ گیاهی سرحال با تکثیر سریع
گندمی یا Spider Plant با برگهای باریک و آویزان، یکی از گیاهانی است که بهسرعت به شرایط خانه عادت میکند. این گیاه در حذف مونوکسیدکربن و فرمالدهید بسیار مؤثر است و یکی از بهترین گزینهها برای آشپزخانه، اتاقخواب و دفتر کار بهشمار میآید.
یکی از جذابترین ویژگیهای گندمی تولید پاجوشهای کوچک است که امکان تکثیر بیدردسر را فراهم میکند.
نحوه نگهداری گندمی
-
نور: روشنِ غیرمستقیم؛ در نور کم هم دوام میآورد.
-
آبیاری: ۱–۲ بار در هفته؛ خاک همیشه کمی مرطوب باشد.
-
ویژگی مثبت: گیاهی سریعالرشد و ایدهآل برای آویز.
جمعبندی
اگر قصد دارید کیفیت هوای خانه را بهبود دهید، این پنج گیاه بهترین گزینههای شروع هستند. همه آنها نگهداری ساده، مقاومت مناسب و تأثیر قابلتوجه در افزایش اکسیژن و کاهش آلایندههای محیطی دارند.
اضافه کردن چند گیاه آپارتمانی اکسیژنساز به فضای خانه میتواند هم سلامت شما را تقویت کند و هم حس طبیعی و آرامشبخشی به محیط بدهد.