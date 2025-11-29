خبرگزاری کار ایران
مهران احمدی: کاش به حرف آن خانم که گفت هر کس دوست ندارد بگذارد و برود گوش می‌دادیم! +فیلم

کد خبر : 1720319
مهران احمدی گفت: روزی با سریال‌های تلویزیون خیابان‌ها خلوت می‌شد اما الان دست به دامن بیلبوردهای خیابان شده‌اند.

مهران احمدی کارگردان و بازیگر عنوان کرد: تلویزیون روز به روز مخاطب خود را از دست می‌دهد؛ خودشان گفتند فقط برای یک قشر ده پانزده درصدی برنامه می‌سازیم و مهم نیست بقیه می‌بینند یا نه؟! مثل همان خانم که گفت هرکس دوست ندارد بگذارد و برود؛ البته ای کاش گوش می‌دادیم.

یک زمانی خیابان‌ها بابت یک سریال در این تلویزیون خلوت می‌شد اما الان دست به دامان بیلبوردهای خیابانی شده‌اند برای اثرهایی که ارزشی ندارد.

منبع فرهیختگان
انتهای پیام/
