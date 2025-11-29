مهران احمدی: کاش به حرف آن خانم که گفت هر کس دوست ندارد بگذارد و برود گوش میدادیم! +فیلم
مهران احمدی گفت: روزی با سریالهای تلویزیون خیابانها خلوت میشد اما الان دست به دامن بیلبوردهای خیابان شدهاند.
مهران احمدی کارگردان و بازیگر عنوان کرد: تلویزیون روز به روز مخاطب خود را از دست میدهد؛ خودشان گفتند فقط برای یک قشر ده پانزده درصدی برنامه میسازیم و مهم نیست بقیه میبینند یا نه؟! مثل همان خانم که گفت هرکس دوست ندارد بگذارد و برود؛ البته ای کاش گوش میدادیم.
یک زمانی خیابانها بابت یک سریال در این تلویزیون خلوت میشد اما الان دست به دامان بیلبوردهای خیابانی شدهاند برای اثرهایی که ارزشی ندارد.