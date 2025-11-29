قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۸ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
116,404,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
114,852,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
155,183,000
|
طلای دست دوم
|
114,767,880
|
آبشده کمتر از کیلو
|
503,970,000
|
مثقال طلا
|
503,890,000
|
انس طلا
|
4,230.63
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,206,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,147,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
624,100,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
359,800,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
172,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,143,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
570,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
290,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
74,280,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
17,480,000
|
حباب نیم سکه
|
57,890,000
|
حباب ربع سکه
|
73,720,000
|
حباب سکه گرمی
|
33,820,000