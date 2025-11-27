۶ سس شگفتانگیز با ارده که طعم غذاها را زیر و رو می کند
سس رژیمی با ارده نوعی سس سالم و خوشمزه است که بدون مواد چرب و مضر تهیه میشود.
سسها یکی از هیجانانگیزترین چاشنیها در دنیای آشپزی هستند که بسیار محبوب و پر طرفداراناند. سسها در انواع و طعمهای گوناگون موجودند که برای سرو غذاهای اصلی، پیش غذا و سالادها استفاده میشوند. سسها در دنیای فست فود نیز بسیار پر کاربرد و محبوب هستند، طوری که میتوان گفت هرکدام از این فست فودها با نوع خاصی از سسها سرو میشوند.
امروز میتوانید انواع سس را در طعمها و رنگهای گوناگون داخل سوپر مارکتها و فروشگاههای مواد غذایی تهیه کنید. این سس ها معمولا دارای روغن، شکر و برخی مواد افزودنی هستند و به همین دلیل معمولا چرب هستند و کالری بالایی دارند. اگر رژیم دارید یا به سالم خوری اهمیت می دهید، میتوانید با خیال راحت این ۶ مدل سس رژیمی و سالم را در منزل درست کنید که ارده جزء مواد اولیه اصلی آنها است. ارده نوعی خوراکی بسیار مقوی و پرخاصیت است که از دانههای کنجد تفت داده شده یا کوبیده شده تهیه میشود و طبع بسیار گرم و تری دارد.
از آنجا که ارده سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده است، نباید در معرض گرما و نور مستقیم آفتاب قرار بگیرد؛ زیرا در این صورت چربیهای مفید موجود در آن از بین میرود و مصرف آن دیگر خاصیتی نخواهد داشت؛ بنابراین بهتر است ارده را در جایی خشک و خنک و دور از نور خورشید و گرما نگهداری کنید. اگر میخواهید این سسهای رژیمی و خوشمزه را با روشی آسان در منزل درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه ۶ مدل سس رژیمی با ارده همراه ما باشید.
۱ـ سس ارده نارنگی
مواد لازم برای تهیه سس ارده نارنگی
ارده: ۲ قاشق غذاخوری
نارنگی کوچک: ۱ عدد
روغن کنجد: نصف قاشق غذاخوری
سیر: ۱ حبه
نمک و فلفل سیاه: کمی
طرز تهیه سس ارده نارنگی
برای درست کردن این سس خوشمزه کافی است آب نارنگی را بگیرید، سپس با ارده، سیر رنده شده، روغن کنجد، فلفل سیاه و کمی نمک خوب مخلوط کنید.
این سس برای اواع سالادهای سبزیجات و مرینت مرغ بسیار مناسب است.
۲ـ سس ارده عسلی
مواد لازم برای تهیه سس ارده عسلی
عسل: ۱ قاشق غذاخوری
ارده: نصف فنجان
روغن کنجد: نصف قاشق غذاخوری
سیر: ۱ حبه
نمک: خیلی کم
آب لیمو ترش: ۱ قاشق غذاخوری
طرز تهیه سس ارده عسلی
ارده، سیر رنده شده، عسل، روغن کنجد، نمک و آب لیمو ترش را با هم خوب مخلوط کنید.
این سس برای سرو انواع سیب زمینی تنوری و سرخ شده، سالاد حبوبات و مرینت مرغ مناسب است.
۳ـ سس حمص
مواد لازم برای تهیه سس حمص
ارده: ۱ فنجان
سیر: ۱ حبه
نمک: خیلی کم
آب لیمو ترش: ۱ قاشق غذاخوری
طرز تهیه سس حمص
ارده، سیر رنده شده، نمک و آب لیمو ترش را با هم کاملا مخلوط کنید.
این سس برای روی حمص، مرینت کتف و بال مرغ همچنین در کنار استیک بسیار مناسب است.
۴ـ سس سالاد ماکارانی
مواد لازم برای تهیه سس سالاد ماکارانی
ارده: نصف فنجان
آب سرد: یک چهارم فنجان
سیر: ۱ حبه
گشنیز و جعفری خرد شده: ۱ قاشق غذاخوری
نمک: خیلی کم
آب لیمو ترش: ۱ قاشق غذاخوری
طرز تهیه سس سالاد ماکارانی
برای درست کردن این سس خوشمزه ارده، آب سرد، سیر رنده شده، گشنیز و جعفری خرد شده، نمک و لیمو ترش را با هم خوب مخلوط کنید.
این سس برای سالاد ماکارانی، سیب زمینی سرخ شده و انواع استیک مناسب است.
۵ـ سس فلافل
مواد لازم برای تهیه سس فلافل
ارده: نصف فنجان
آب سرد: یک چهارم فنجان
پودر سیر: نصف قاشق چایخوری
پودر پیاز: نصف قاشق چایخوری
نمک: به میزان لازم
طرز تهیه سس فلافل
ارده، آب سرد، پودر سیر، پودر پیاز و نمک را با هم حسابی مخلوط کنید.
این سس برای ساندویچ فلافل، همبرگرهای گیاهی و انواع سالاد سبزیجات مناسب است.
۶ـ سس شکلاتی
مواد لازم برای تهیه سس شکلاتی
ارده: ۱ فنجان
اسپرسو: ۱ شات
شیره انگور: ۲ قاشق غذاخوری
طرز تهیه سس شکلاتی
ارده، اسپرسو و شیره انگور را با هم حسابی مخلوط کنید.
این سس برای سرو در کنار پنکیک و یا روی کیک بسیار مناسب است.