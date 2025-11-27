امروز می‌توانید انواع سس‌ را در طعم‌ها و رنگ‌های گوناگون داخل سوپر مارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی تهیه کنید. این سس ها معمولا دارای روغن، شکر و برخی مواد افزودنی هستند و به همین دلیل معمولا چرب هستند و کالری بالایی دارند. اگر رژیم دارید یا به سالم خوری اهمیت می دهید، می‌توانید با خیال راحت این ۶ مدل سس رژیمی و سالم را در منزل درست کنید که ارده جزء مواد اولیه اصلی آنها است. ارده نوعی خوراکی بسیار مقوی و پرخاصیت است که از دانه‌های کنجد تفت داده شده یا کوبیده شده تهیه می‌شود و طبع بسیار گرم و تری دارد.

از آنجا که ارده سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده است، نباید در معرض گرما و نور مستقیم آفتاب قرار بگیرد؛ زیرا در این صورت چربی‌های مفید موجود در آن از بین می‌رود و مصرف آن دیگر خاصیتی نخواهد داشت؛ بنابراین بهتر است ارده را در جایی خشک و خنک و دور از نور خورشید و گرما نگهداری کنید. اگر می‌خواهید این سس‌های رژیمی و خوشمزه را با روشی آسان در منزل درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه ۶ مدل سس رژیمی با ارده همراه ما باشید.