۶ سس شگفت‌انگیز با ارده که طعم غذاها را زیر و رو می کند

۶ سس شگفت‌انگیز با ارده که طعم غذاها را زیر و رو می کند
سس رژیمی با ارده نوعی سس سالم و خوشمزه است که بدون مواد چرب و مضر تهیه می‌شود.

 سس‌ها یکی از هیجان‌انگیزترین چاشنی‌ها در دنیای آشپزی هستند که بسیار محبوب و پر طرفداران‌اند. سس‌ها در انواع و طعم‌های گوناگون موجودند که برای سرو غذاهای اصلی، پیش غذا و سالادها استفاده می‌شوند. سس‌ها در دنیای فست فود نیز بسیار پر کاربرد و محبوب هستند، طوری که می‌توان گفت هرکدام از این فست فودها با نوع خاصی از سس‌ها سرو می‌شوند.

امروز می‌توانید انواع سس‌ را در طعم‌ها و رنگ‌های گوناگون داخل سوپر مارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی تهیه کنید. این سس ها معمولا دارای روغن، شکر و برخی مواد افزودنی هستند و به همین دلیل معمولا چرب هستند و کالری بالایی دارند. اگر رژیم دارید یا به سالم خوری اهمیت می دهید، می‌توانید با خیال راحت این ۶ مدل سس رژیمی و سالم را در منزل درست کنید که ارده جزء مواد اولیه اصلی آنها است. ارده نوعی خوراکی بسیار مقوی و پرخاصیت است که از دانه‌های کنجد تفت داده شده یا کوبیده شده تهیه می‌شود و طبع بسیار گرم و تری دارد.

از آنجا که ارده سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده است، نباید در معرض گرما و نور مستقیم آفتاب قرار بگیرد؛ زیرا در این صورت چربی‌های مفید موجود در آن از بین می‌رود و مصرف آن دیگر خاصیتی نخواهد داشت؛ بنابراین بهتر است ارده را در جایی خشک و خنک و دور از نور خورشید و گرما نگهداری کنید. اگر می‌خواهید این سس‌های رژیمی و خوشمزه را با روشی آسان در منزل درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه ۶ مدل سس رژیمی با ارده همراه ما باشید.

۱ـ سس ارده نارنگی

مواد لازم برای تهیه سس ارده نارنگی

ارده: ۲ قاشق غذاخوری

نارنگی کوچک: ۱ عدد

روغن کنجد: نصف قاشق غذاخوری

سیر: ۱ حبه

نمک و فلفل سیاه: کمی

طرز تهیه سس ارده نارنگی

برای درست کردن این سس خوشمزه کافی است آب نارنگی را بگیرید، سپس با ارده، سیر رنده شده، روغن کنجد، فلفل سیاه و کمی نمک خوب مخلوط کنید.

این سس برای اواع سالادهای سبزیجات و مرینت مرغ بسیار مناسب است.

۶ سس شگفت‌انگیز با ارده که طعم غذاها را زیر و رو می کند

۲ـ سس ارده عسلی

مواد لازم برای تهیه سس ارده عسلی

عسل: ۱ قاشق غذاخوری

ارده: نصف فنجان

روغن کنجد: نصف قاشق غذاخوری

سیر: ۱ حبه

نمک: خیلی کم

آب لیمو ترش: ۱ قاشق غذاخوری

طرز تهیه سس ارده عسلی

ارده، سیر رنده شده، عسل، روغن کنجد، نمک و آب لیمو ترش را با هم خوب مخلوط کنید.

این سس برای سرو انواع سیب زمینی تنوری و سرخ شده، سالاد حبوبات و مرینت مرغ مناسب است.

۳ـ سس حمص

مواد لازم برای تهیه سس حمص

ارده: ۱ فنجان

سیر: ۱ حبه

نمک: خیلی کم

آب لیمو ترش: ۱ قاشق غذاخوری

طرز تهیه سس حمص

ارده، سیر رنده شده، نمک و آب لیمو ترش را با هم کاملا مخلوط کنید.

این سس برای روی حمص، مرینت کتف و بال مرغ همچنین در کنار استیک بسیار مناسب است.

۶ سس شگفت‌انگیز با ارده که طعم غذاها را زیر و رو می کند

۴ـ سس سالاد ماکارانی

مواد لازم برای تهیه سس سالاد ماکارانی

ارده: نصف فنجان

آب سرد: یک چهارم فنجان

سیر: ۱ حبه

گشنیز و جعفری خرد شده: ۱ قاشق غذاخوری

نمک: خیلی کم

آب لیمو ترش: ۱ قاشق غذاخوری

طرز تهیه سس سالاد ماکارانی

برای درست کردن این سس خوشمزه ارده، آب سرد، سیر رنده شده، گشنیز و جعفری خرد شده، نمک و لیمو ترش را با هم خوب مخلوط کنید.

این سس برای سالاد ماکارانی، سیب زمینی سرخ شده و انواع استیک مناسب است.

۵ـ سس فلافل

مواد لازم برای تهیه سس فلافل

ارده: نصف فنجان

آب سرد: یک چهارم فنجان

پودر سیر: نصف قاشق چای‌خوری

پودر پیاز: نصف قاشق چای‌خوری

نمک: به میزان لازم

طرز تهیه سس فلافل

ارده، آب سرد، پودر سیر، پودر پیاز و نمک را با هم حسابی مخلوط کنید.

این سس برای ساندویچ فلافل، همبرگرهای گیاهی و انواع سالاد سبزیجات مناسب است.

۶ـ سس شکلاتی

مواد لازم برای تهیه سس شکلاتی

ارده: ۱ فنجان

اسپرسو: ۱ شات

شیره انگور: ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه سس شکلاتی

ارده، اسپرسو و شیره انگور را با هم حسابی مخلوط کنید.

این سس برای سرو در کنار پنکیک و یا روی کیک بسیار مناسب است.

 

