عسکر توکلی به آخرین وضعیت واریز سود سهام عدالت و مشکلات برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر پرداخت و با اشاره به فعالیت جدی برخی استان‌ها در مطالبه‌گری اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی، واریز سود سهام عدالت باید انجام شود، اما برخی شرکت‌ها هنوز سود عملکرد سال ۱۴۰۳ را واریز نکرده‌اند و با پیگیری‌های ریاست سازمان بورس و دیگر مسئولان، تلاش می‌شود تا مرحله اول توزیع سود در آذرماه انجام شود.

رئیس اتحادیه سهام عدالت درباره علت تأخیر در واریز سود توضیح داد: طبق قانون تجارت، شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع تا هشت ماه مهلت دارند سود را پرداخت کنند با آنکه مجامع برگزار شده، اما هنوز برخی شرکت‌ها سود مصوب را واریز نکرده‌اند.

وی همچنین به وضعیت سود باقی‌مانده سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: بخشی از آن با پیگیری‌ها پرداخت شده، اما سود متوفیان و افرادی که شماره حساب اعلام نکرده‌اند همچنان بلاتکلیف است.

وی با اشاره به نقش کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس بیان کرد: در این دوره همکاری و پیگیری جدی انجام می‌دهند تا سهامداران سود خود را به موقع دریافت کنند.

رئیس اتحادیه سهام عدالت درباره بازگشت مدیریت پرداخت سود به استان‌ها گفت: تا قبل از سال ۹۲، سود هر استان به تناسب سهامداران همان استان پرداخت می‌شد، اما پس از آن، پرداخت‌ها از طریق شرکت سپرده‌گذاری انجام شد که باعث تأخیر‌هایی شده است.

وی اضافه کرد: سپرده‌گذاری و سازمان بورس حق قانونی برای مدیریت پرداخت‌ها دارند، اما حق مردم از همه اینها بالاتر است و باید محترم شمرده شود، در صورتی که پیگیری و مدیریت سود در اختیار استان‌ها باشد، پاسخگویی آسان‌تر خواهد بود. به عنوان مثال در استان مازندران پاسخگویی ساده‌تر است، اما در تهران مردم هنوز نتوانسته‌اند مسئول پاسخگو را پیدا کنند.

توکلی در ادامه به کم‌کاری برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی در پاسخگویی همکاری لازم را نداشته و برخی مدیران نیز ارتباط رسانه‌ای ضعیفی دارند.

وی در پایان تاکید کرد: با برگزاری جلسه با معاون وزیر تعاون و مدیران حوزه تعاون و پیگیری ریاست کمیسیون اصل ۹۰، تلاش می‌شود مشکلات مربوط به واریز سود سهام عدالت جمع‌بندی و ساماندهی شود تا سهامداران بتوانند سود خود را به موقع دریافت کنند.

