خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سود سهام عدالت به‌زودی واریز می‌شود

سود سهام عدالت به‌زودی واریز می‌شود
کد خبر : 1719619
لینک کوتاه کپی شد.

با اعلام جدید مسئولان، مرحله تازه واریز سود سهام عدالت به‌زودی انجام می‌شود و مشمولان می‌توانند در تاریخ اعلام‌شده منتظر واریزی جدید در حساب‌های خود باشند.

عسکر توکلی به آخرین وضعیت واریز سود سهام عدالت و مشکلات برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر پرداخت و با اشاره به فعالیت جدی برخی استان‌ها در مطالبه‌گری اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی، واریز سود سهام عدالت باید انجام شود، اما برخی شرکت‌ها هنوز سود عملکرد سال ۱۴۰۳ را واریز نکرده‌اند و با پیگیری‌های ریاست سازمان بورس و دیگر مسئولان، تلاش می‌شود تا مرحله اول توزیع سود در آذرماه انجام شود.

رئیس اتحادیه سهام عدالت درباره علت تأخیر در واریز سود توضیح داد: طبق قانون تجارت، شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع تا هشت ماه مهلت دارند سود را پرداخت کنند با آنکه مجامع برگزار شده، اما هنوز برخی شرکت‌ها سود مصوب را واریز نکرده‌اند.

وی همچنین به وضعیت سود باقی‌مانده سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: بخشی از آن با پیگیری‌ها پرداخت شده، اما سود متوفیان و افرادی که شماره حساب اعلام نکرده‌اند همچنان بلاتکلیف است.

وی با اشاره به نقش کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس بیان کرد: در این دوره همکاری و پیگیری جدی انجام می‌دهند تا سهامداران سود خود را به موقع دریافت کنند.

رئیس اتحادیه سهام عدالت درباره بازگشت مدیریت پرداخت سود به استان‌ها گفت: تا قبل از سال ۹۲، سود هر استان به تناسب سهامداران همان استان پرداخت می‌شد، اما پس از آن، پرداخت‌ها از طریق شرکت سپرده‌گذاری انجام شد که باعث تأخیر‌هایی شده است.

وی اضافه کرد: سپرده‌گذاری و سازمان بورس حق قانونی برای مدیریت پرداخت‌ها دارند، اما حق مردم از همه اینها بالاتر است و باید محترم شمرده شود، در صورتی که پیگیری و مدیریت سود در اختیار استان‌ها باشد، پاسخگویی آسان‌تر خواهد بود. به عنوان مثال در استان مازندران پاسخگویی ساده‌تر است، اما در تهران مردم هنوز نتوانسته‌اند مسئول پاسخگو را پیدا کنند.

توکلی در ادامه به کم‌کاری برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی در پاسخگویی همکاری لازم را نداشته و برخی مدیران نیز ارتباط رسانه‌ای ضعیفی دارند.

وی در پایان تاکید کرد: با برگزاری جلسه با معاون وزیر تعاون و مدیران حوزه تعاون و پیگیری ریاست کمیسیون اصل ۹۰، تلاش می‌شود مشکلات مربوط به واریز سود سهام عدالت جمع‌بندی و ساماندهی شود تا سهامداران بتوانند سود خود را به موقع دریافت کنند.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات