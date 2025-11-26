روز نیروی دریایی ۱۴۰۴ چه روزی است؟ + پیام تبریک

نیروی دریایی ایران در سال ۱۳۰۲ هجری شمسی، به‌طور رسمی تأسیس شد. پس از انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، تحولی در نیروی دریایی ایجاد و دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) با چهار دانشکده ناوبری و فرماندهی کشتی، مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات دریایی، مهندسی مکانیک دریایی، رشته مدیریت و کمیسر دریایی تأسیس شد.

روز نیروی دریایی ۱۴۰۴

روز نیروی دریایی ۱۴۰۴ در تقویم شمسی مصادف با جمعه ۷ آذر است. همچنین این روز در تقویم میلادی با ۲۸ نوامبر سال ۲۰۲۵ و در تقویم قمری با ۷ جمادی الثانی سال ۱۴۴۷ برابر است.

علت نامگذاری روز نیروی دریایی

به مناسبت موفقیت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه مقاومت ناوچه پیکان در برابر حمله دریایی و هوایی عراق در عملیات مروارید که در ۷ آذر ۱۳۵۹ انجام شد، با تأیید امام خمینی (ره) این روز با هدف گرامیداشت و قدردانی از رشادت‌ها و دلاور مردی‌های نیروی دریایی ارتش در دفاع از جزایر، بنادر، سواحل و دریاهای کشور و به ویژه دفاع از آبادان و خرمشهر و آب‌های نیلگون خلیج فارس در دوران جنگ تحمیلی، به عنوان روز نیروی دریایی نامگذاری شد.

روز نیروی دریایی به نام کدام شهید است؟

هفتم آذر یادآور پایمردی دلاوران نیروی دریایی است که توانستند در عملیات مروارید، نیروی دریایی عراق را به طور کامل از صحنه نبرد حذف کنند؛ هدف اصلی این عملیات حمله به سکوهای نفتی البکر و الامیه و نابود کردن ناوچه‌های اوزا عراقی بود.

در سپیده دم هفتم آذر ۱۳۵۹ خورشیدی، قهرمانان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در لحظات نخستین عملیات مروارید، چند ناوچه مدرن و اژدرافکن عراق را به قعر دریا فرستادند. این عملیات با همکاری نیروی هوایی انجام و ضرباتی سنگین بر پیکره نیروی هوایی و دریایی عراق وارد کرد.

سرانجام پس از ساعت‌ها نبرد بی‌امان، هنگام ظهر، در حالی که دلاورمردان نیروی دریایی، آخرین گلوله‌های خود را به سوی دشمن نشانه می‌رفتند، «ناوچه پیکان» مورد اصابت چند موشک قرار گرفت و با پرسنل شجاع خود در شمال خلیج فارس و در دل آب‌های گرم و نیلگون آن جای گرفت و فرمانده محمد ابراهیم همتی و هم رزمانش به شهادت رسیدند.

امام خمینی (ره) درباره رزم سلحشوران جان برکف نیروی دریایی در هفتم آذر فرمودند: «رویارویی نیروی دریایی ارتش با دشمن و آن همه افتخارات رزم، رشادت، شهامت و شهادت نشانه‌ای از اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرافراز است.»

نیروی دریایی ایران

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به اختصار نداجا نامیده می‌شود، یکی از چهار نیروی زیر مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت حفاظت و نگهبانی از آب‌های سرزمین ایران در دریای عمان و دریای خزر را برعهده دارد.

لیست پادگان‌های نیروی دریایی ارتش

پادگان آموزشی شهید نامجو حسن رود

پادگان کوهک تهران

پادگان سیرجان کرمان

فرمانده نیروی دریایی ارتش کیست؟

هم‌اکنون امیر دریادار شهرام ایرانی فرماندهی نیروی دریایی ارتش را برعهده دارد.

درجه‌های نظامی نیروی دریایی ارتش

درجه‌های امیران نیروی دریایی ارتش

دریابد

دریاسالار

دریابان

دریادار

دریادار دوم

درجه‌های افسران نیروی دریایی ارتش

ناخدا یکم

ناخدا دوم

ناخدا سوم

ناو سروان

ناوبان یکم

ناوبان دوم

ناوبان سوم

درجه‌های درجه‌داران و سربازان نیروی دریایی ارتش

ناو استوار یکم

ناو استوار دوم

مهناوی یکم

مهناوی دوم

مهناوی سوم

سرناوی ناوی یکم

ناوی دوم

ناوی

تبریک روز نیروی دریایی

روز نیروی دریایی بر دلاور مردانش مبارک

روز نیروی دریایی بر دلاور مردانش مبارک

"دریا اگر سر می‌زند بر سنگ حق دارد

تنها دوای درد عاشق ناشکیبایی است"

روز نیروی دریایی به یاد رشادت‌ها و تاریخ پرافتخار دلاوران نیروی دریایی و حافظان سرزمین مادری مبارک باد.

دل‌هایتان آبی است ای دلاوران نیروی دریایی

همیشه پیروز هستید دلاوران نیروی دریایی

«روز نیروی دریایی بر نگهبانان خستگی ناپذیر دریاها مبارک»

هم‌سفر زندگی‌ام، مرد دریا دل من!

وجود نازنین تو بهانه زیستن است

تو زیباترین حضور عاشقانه در زندگی من هستی

عاشقانه و بی‌نهایت دوستت دارم بیشتر از آنچه تصور کنی

روز نیروی دریایی بر تو مبارک

دور از خانواده‌هایتان،

برای سربلندی کشورمان،

برای اقتدار کشورمان،

بر بروی موج‌های آبی با دلی مهربان می جنگید…

«روزتان مبارک با غیرتان نیروی دریایی»

سلام بر شما که دریا تبارید و دریانورد ایستاده‌اید بر افق ماه مالامال از روشنی و چشم دوخته‌اید به فردای پر فروغ

سلام بر شما که برد نگاهتان دورترین نقطه پایانِ دریاست و کوله‌بارتان جرأت است و جسارت

روز نیروی دریایی بر شما دریادلان آبی رنگ ایران زمین مبارک باد

از این سوی «تنگه هرمز» تا «دریای عمان»

از «جزیره هنگام» تا «تنب کوچک و تنب بزرگ»

و تا هرکجا که آب‌های بی‌کران الهی مرزهای ایران اسلامی را ساخته‌اند

شیر مردان نیروی دریایی سوار بر دعای ملت ایران دیواهای آهنینی ساخته‌اند که متجاوز به هیچ روی از آن گذر نخواهد کرد

روز نیروی دریایی مبارک باد

برادر جانم!

اهتمامت را در سنگرهای دفاع و امنیت پاس می‌داریم و استواری گام‌هایت را در صیانت از هستی وطن، آرزومندیم

روزت مبارک

امروز روز شماست…

شما دریابانان ایران زمین که طلایه‌دار میهنید و در صف محافظان آب‌های سرزمین مادری همیشه استوارید…

روز نیروی دریایی ارتش بر شما سپیدپوشان پاک سیرتی که صادقانه به میهن خدمت می‌کنید مبارک…

