تحقیقات جدید نشان می‌دهد والدین به طور فزاینده‌ای از چَت‌جی‌پی‌تی برای درمان بیماری‌ها و حل مشکلات رفتاری کودکان استفاده می‌کنند. این در حالی است که بر اساس هشدار پزشکان، این ربات می‌تواند با ارائه اطلاعات نادرست، سلامت کودکان را به خطر بیندازد. وبگاه فیوچریزم در گزارشی آورده است: والدین به طور فزاینده‌ای به چَت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) روی می‌آورند تا برای تربیت فرزندان و درمان بیماری‌های آنان راهنمایی بگیرند؛ با این حال، پیامدهای این آزمایش کنترل‌نشده می‌تواند فاجعه‌بار باشد. جایگزینی خطرناک متخصصان با هوش مصنوعی بر اساس گزارش یواِس‌اِی تودِی، والدین از چت‌جی‌پی‌تی برای حل مشکلات رفتاری کودکان یا دریافت توصیه‌های پزشکی استفاده می‌کنند. این روند با یک مطالعه مربوط به سال ۲۰۲۴ میلادی همخوانی دارد که نشان می‌دهد والدین بیشتر از متخصصان سلامت به چت‌جی‌پی‌تی اعتماد دارند و اطلاعات تولیدشده توسط این ربات را مطمئن می‌دانند.

واگذاری مسئولیت والدگری به هوش مصنوعی

والدین همچنین از چت‌جی‌پی‌تی برای سرگرم‌کردن کودکان استفاده می‌کنند؛ مثلاً این ربات قبل از خواب برایشان داستان می‌خوانَد یا ساعت‌ها با آن‌ها صحبت می‌کند. این واگذاری مسئولیت به هوش مصنوعی نگران‌کننده است، زیرا یکی از بزرگ‌ترین نقص‌های چت‌جی‌پی‌تی، ماهیت چاپلوس و فریبکار آن، می‌تواند توهمات را تشدید و باعث گسست از واقعیت شود؛ این پدیده شوم با موارد متعدد خودکشی، از جمله چندین مورد در میان نوجوانان، مرتبط دانسته شده است.

کاهش سن کاربران کودک

سن کودکانی که در معرض چت‌جی‌پی‌تی و توصیه‌های آن قرار می‌گیرند، به‌وضوح در حال کاهش است. حدود ۳۰ درصد از والدین کودکان در سن مدرسه در سال ۲۰۲۳ میلادی از چت‌جی‌پی‌تی استفاده می‌کردند که بدون شک این تعداد افزایش یافته است.

هشدار پزشک متخصص

مایکل گلِیزیِر (Michael Glazier)، مدیر ارشد پزشکی مرکز سلامت کودکان بلوبِرد در فلوریدا، هشدار می‌دهد: این یک ابزار است و فوق‌العاده است و در حال فراگیرترشدن نیز هست؛ اما نباید اجازه دهید جای تفکر انتقادی را بگیرد. برای ما والدین بسیار مفید است که مسائل را بررسی کنیم و با متخصصان مشورت کنیم، نه اینکه فقط آن را در یک رایانه وارد کنیم.

نکات ایمنی ضروری

از چت‌جی‌پی‌تی فقط به‌عنوان نقطه شروع استفاده کنید؛

در نهایت با متخصص پزشکی مشورت کنید؛

از واردکردن اطلاعات شخصی حساس کودکان خودداری کنید؛

همه اطلاعات دریافتی را با دیدگاه انتقادی بررسی کنید.

تهدید حریم خصوصی

کارشناسان هشدار می‌دهند ارائه اطلاعات خصوصی کودکان به یک شرکت فناوری به خودی خود مشکل‌زا است و ممکن است این داده‌ها توسط افراد سودجو هک شوند. والدین باید با احتیاط از این ربات استفاده کنند و هر اطلاعاتی را که ارائه می‌دهد با شک و تردید بررسی کنند. سلامت و امنیت کودکان بر هر چیز دیگری اولویت دارد.

منبع ایرنا

انتهای پیام/