۲۴ نوامبر روز جهانی ماهی ساردین است

۲۴ نوامبر به عنوان روز جهانی ماهی ساردین شناخته می‌شود؛ روزی برای یادآوری نقش این ماهی کوچک اما ارزشمند در تغذیه، اقتصاد و اکوسیستم‌های دریایی.

پیشینه و اهمیت روز جهانی ساردین

این روز به منظور جلب توجه جهانی به ارزش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی ماهی ساردین تعیین شده است.  

ساردین‌ها از خانواده‌ی ماهیان سطح‌زی هستند که در آب‌های گرم و نیمه‌گرم جهان، از جمله خلیج فارس و دریای عمان، به صورت گله‌های بزرگ زندگی می‌کنند.  

مهاجرت فصلی آنها تحت تأثیر عواملی مانند دما، شوری و جریان‌های آبی انجام می‌شود و همین ویژگی‌ها آنها را به بخشی کلیدی از زنجیره غذایی دریاها تبدیل کرده است. 

نقش زیست‌محیطی

ساردین‌ها غذای اصلی بسیاری از گونه‌های بزرگ‌تر مانند تون ماهیان، دلفین‌ها و پرندگان دریایی هستند.  

به دلیل تراکم بالای جمعیت، این ماهی‌ها نقش حیاتی در حفظ تعادل اکوسیستم‌های دریایی دارند.  

کاهش یا نابودی ذخایر ساردین می‌تواند کل زنجیره غذایی را مختل کند. 

ارزش اقتصادی و چالش‌ها

در ایران و بسیاری از کشورها، صید ساردین‌ها بیشتر برای تولید آرد ماهی انجام می‌شود که ارزش افزوده‌ی پایینی دارد.  

پژوهشگران تأکید می‌کنند که اگر صنایع فرآوری پیشرفته‌تر مانند تولید کنسرو، روغن و محصولات غذایی توسعه یابد، سودآوری این ماهی چند برابر خواهد شد.  

ساردین‌ها به دلیل قیمت مناسب و ارزش غذایی بالا، می‌توانند جایگزین مناسبی برای منابع پروتئینی گران‌تر باشند. 

فواید تغذیه‌ای

سرشار از امگا-۳، ویتامین D، کلسیم و پروتئین هستند.  

مصرف منظم ساردین می‌تواند به سلامت قلب، تقویت استخوان‌ها و بهبود عملکرد مغز کمک کند.  

در بسیاری از فرهنگ‌ها، ساردین‌ها به شکل‌های متنوعی مصرف می‌شوند: از کنسرو در مدیترانه تا کباب در آسیا. 

