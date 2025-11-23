دزدی از آب آتشنشانی برای استخر!
تهران با معضل بیآبی روبروست، مدیر عامل آتشنشانی میگوید که سارقان به شیرهای آب آتشنشانی هم رحم نکردند.
تهران آب ندارد شبها در بسیاری از مناطق از ساعت ۱۲ تا ۶ صبح آب قطع میشود.مدیرعامل آتشنشانی شهر تهران قدرت الله محمدی میگوید که بیآبی به جایی رسیده که برخی آب را از شیرهای آتشنشانی میدزدند.
شهرداری تهران سالهاست که شیرهای آبی را در معابر نصبکرده تا در مواقع بروز حادثه برای خاموشکردن آتش از آنها استفاده کند.اما مدیرعامل آتشنشانی میگوید که برداشت غیرمجاز از شیرهای آتشنشانی در معابر افزایشیافته و توانستیم این سرقتها را کاهش دهیم.متأسفانه بخشی از این برداشتهای غیرمجاز توسط برخی پیمانکاران یا برای پر کردن استخر انجام میشد.
علاوه بر پر کردن استخرها با آب شرب، برخی افراد و سازمانها هم با حفر چاههای غیرمجاز باعث فرورَفتن تهران (بیش از ۳۰ سانتیمتر) میشوند.کارشناس کشاورزی تراب شهیدی میگوید که حفر چاه برای کشاورزی است و چارهای هم جز این کار نیست.
در مقابل، کارشناس محیطزیست محمدمهدی زارعی میگوید که باید با حفر کنندگان چاهها برخورد شود و برای کشاورزی هم از بازچرخانی آب و آبیاری قطرهای استفاده شود؛ نه به روشهای فعلی که بیش از نیمی از آب هدر میرود.
کارشناسان میگویند که باید نهادهای نظارتی در امر آب ورود کرده و جلوی سارقین و سودجویان را بگیرند. همچنین باید برای آبیاری محصولات کشاورزی از روشهای نوین استفاده کرده و مسوولان هم تصفیهخانهها را برای تولید آب خاکستری وارد چرخه کنند.