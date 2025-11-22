دکتر نجفی قاتل میترا استاد نبود+ فیلم

سید محمود علیزاده طباطبایی که توسط دکتر محمدعلی نجفی (شهردار پیشین تهران) در پرونده قتل میترا استاد عزل شده بود پس از سالها سکوت در گفت‌و‌گویی با طرح این ادعا به نقل از اطلاعاتی‌ها که میترا استاد در جریان پروژه تجزیه کردستان عراق با سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) ارتباط گرفته بوده، مدعی شد او لوند بود و با اشخاص زیادی ارتباط داشت.

مشخص نیست چرا آقای وکیل حالا که پرونده قتل به پایان خط قضایی رسیده و دکتر نجفی بعد از گرفتن رضایت از خانواده میترا استاد و گذراندن دوران محکومیتش آزاد شده است از ناگفته ها پرده برداشته است و چرا چنین اطلاعاتی را در همان زمان بیان نداشته است!

دستگاه قضایی طبق اعترافات قاطعانه دکتر نجفی و مطابقت آن با صحنه جرم و پیدا شدن کلت با خشاب و گلوله و مطابقت در بررسی های کارشناسان اسلحه شناسی دکتر نجفی را قاتل شناخته بود و خود شهردار اسبق تهران هیچ اعتراضی به روند پرونده اش نداشت.

علیزاده همچنین مدعی شد همسر محمدعلی نجفی به این وکیل گفته که خشاب و گلوله‌های کلت نجفی پیش او بوده و به همین دلیل اونمی‌توانسته به میترا استاد شلیک کرده باشد.

علیزاده می‌گوید وقتی این موضوع(اسلحه بدون خشاب) را با نجفی در میان گذاشته، او به علیزاده گفته که صدایش را درنیاورید!

