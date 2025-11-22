خبرگزاری کار ایران
دکتر نجفی قاتل میترا استاد نبود+ فیلم

وکیل سابق پرونده محمدعلی نجفی ادعا کرد: میترا استاد در جریان پروژه تجزیه کردستان عراق با سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) در ارتباط بود.

مشخص نیست چرا آقای وکیل حالا که پرونده قتل به پایان خط قضایی رسیده و دکتر نجفی بعد از گرفتن رضایت از خانواده میترا استاد و گذراندن دوران محکومیتش آزاد شده است از ناگفته ها پرده برداشته است و چرا چنین اطلاعاتی را در همان زمان بیان نداشته است!

دستگاه قضایی طبق اعترافات قاطعانه دکتر نجفی و مطابقت آن با صحنه جرم و پیدا شدن کلت با خشاب و گلوله و مطابقت در بررسی های کارشناسان اسلحه شناسی دکتر نجفی را قاتل شناخته بود و خود شهردار اسبق تهران  هیچ اعتراضی به روند پرونده اش نداشت.

علیزاده همچنین مدعی شد  همسر محمدعلی نجفی به این وکیل گفته که خشاب و گلوله‌های کلت نجفی پیش او بوده و به همین دلیل اونمی‌توانسته به میترا استاد  شلیک کرده باشد. 

علیزاده می‌گوید وقتی این موضوع(اسلحه بدون خشاب) را با نجفی در میان گذاشته، او به علیزاده گفته که صدایش را درنیاورید!

