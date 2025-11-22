خبرگزاری کار ایران
ترکیه با کمبود نیروی کار روبه‌روست؛ ده شغلی که بیشترین تقاضا را دارند

بیشترین تقاضا برای نیروی کار همچنان در بخش تولید با ۷۴۰ هزار و ۶۷۲ فرصت شغلی خالی گزارش شده و مشاغل یادشده در صدر فهرست کمبود نیرو قرار دارند.

 سازمان کاریابی و اشتغال ترکیه (İŞKUR) اعلام کرد با وجود افزایش فرصت‌های شغلی، بسیاری از کارفرمایان همچنان نیروی کار مورد نیاز خود را پیدا نمی‌کنند و در ۱۰ گروه شغلی کمبود جدی کارگر به‌وجود آمده است.

براساس داده‌های İŞKUR ، در ماه اکتبر برای ۱۳۳ هزار و ۵۲۲ نفر شغل ایجاد شد که ۸۰ هزار و ۱۲۹ نفر از آنها مرد و ۵۳ هزار و ۳۹۳ نفر زن بودند. در دوره ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵ نیز این سازمان برای یک میلیون و ۲۹۸ هزار و ۹۵۳ نفر اشتغال فراهم کرده است.

İŞKUR  اعلام کرد بیشترین جذب نیرو در این دوره در بخش صنعت و به‌ویژه حوزه تولید انجام شده است. از نظر رشته‌های شغلی نیز بیشترین استخدام مربوط به کارکنان گردشگری و هتلداری، نگهبان خصوصی غیرمسلح و مسئول فروش فروشگاه بوده است.

همچنین در ماه اکتبر، کارفرمایان ۲۱۲ هزار و ۶۹۳ فرصت شغلی خالی به ثبت رسانده‌اند و در بازه ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵ نیز مجموعاً ۲ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۹ فرصت شغلی اعلام شده که ۹۸/۷ درصد آنها از سوی بخش خصوصی ارائه شده است.

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
