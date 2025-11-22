تقویت عملکرد ایمنی روده، با رعایت چند نکته

سیستم ایمنی روده بخشی از دفاع بدن است که در دیواره داخلی روده قرار دارد. این بخش شامل سلول‌هایی است که وظیفه دارند با باکتری‌ها، ویروس‌ها و دیگر عوامل خارجی مبارزه کنند. بیش از ۷۰ درصد سلول‌های ایمنی بدن در روده وجود دارند، به همین دلیل سلامت این بخش برای کل بدن اهمیت دارد.

رژیم غذایی پرچرب چگونه بر روده اثر می‌گذارد؟

وقتی رژیم غذایی سرشار از چربی‌های اشباع و ترانس باشد (مانند غذاهای سرخ‌شده، فست‌فودها یا محصولات فرآوری‌شده)، ترکیب میکروب‌های مفید روده (میکروبیوتا) به هم می‌ریزد. این تغییرات می‌توانند تنوع باکتری‌های خوب را کاهش دهند، باعث رشد باکتری‌های مضر شوند، دیواره روده را ضعیف کنند و اجازه دهند ذرات خارجی وارد جریان خون شوند. این وضعیت موجب تحریک سیستم ایمنی و ایجاد التهاب مزمن در بدن می‌شود.

چه مشکلاتی ممکن است ایجاد شود؟

با تضعیف عملکرد ایمنی روده، بدن بیشتر در معرض بیماری‌ها قرار می‌گیرد. برخی اثرات احتمالی شامل موارد زیر است:

افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های گوارشی مانند سندرم روده تحریک‌پذیر

اختلال در جذب مواد مغذی

افزایش التهاب که با دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی و حتی افسردگی ارتباط دارد

چگونه می‌توان از سیستم ایمنی روده محافظت کرد؟

برای تقویت عملکرد ایمنی روده، رعایت نکات زیر توصیه می‌شود:

استفاده از چربی‌های مفید مانند روغن زیتون، آووکادو و امگا ۳

کاهش مصرف غذاهای پرچرب و فرآوری‌شده

مصرف فیبر از منابعی مانند سبزیجات، میوه‌ها و غلات کامل

استفاده از پروبیوتیک‌ها (ماست، کفیر) و پری‌بیوتیک‌ها (پیاز، سیر، موز)

