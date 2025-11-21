خبرگزاری کار ایران
قیمت لیر ترکیه امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1716967
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:جمعه ۳۰ آبان

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

26,800

بالاترین قیمت روز

26,900

پایین ترین قیمت روز

26,700

بیشترین مقدار نوسان روز

100

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

26,900

زمان ثبت آخرین نرخ

۳۰ آبان

نرخ روز گذشته

26,800

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

 

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

 
