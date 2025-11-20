طرز تهیه املت اسپانیایی با شیر ؛ صبحانه ای مقوی و خوشمزه

املت اسپانیایی را هم به صورت گرم و هم به صورت سرد سرو می‌کنند و معمولا از آن به عنوان صبحانه، پیش غذا و یک غذای نونی خوشمزه و سریع برای مهمانی، پارتی، تولد و پیک نیک استفاده می کنند. در این مقاله یک دستور که معمولا بیشتر در کافی شاپ ها با شیر طبخ می شود، را به شما آموزش خواهیم داد. املت اسپانیایی با شیر، یک صبحانه خوشمزه و متفاوت است که بافتی نرم و طعمی غنی دارد.

مواد اولیه

ژامبون ۶۰ گرم

فلفل دلمه ۴۰ گرم

شیر ۱.۲ فنجان

روغن کنجد ۴ قاشق غذا خوری

نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم

تخم مرغ ۴ عدد

پنیرگودا ۵ عدد

قارچ ۹ عدد متوسط

پیاز ۱ عدد

طرز تهیه

ابتدا کمی روغن داخل یک ماهیتابه نچسب بریزید و یک عدد پیاز را نگینی و سرخ کنید. ۵۰ گرم ژامبونی که نازک خرد کردید را نیز داخل روغن تفت دهید. در ادامه قارچ ها را اسلایس کنید و با ژامبون تفت دهید و نمک و فلفل دلمه را به آن اضافه کنید و تفت دهید.

قارچ ها را نباید زیاد تفت دهید چون نباید خشک شود.

۴ عدد تخم مرغ را داخل یک ظرف بشکنید و با چنگال هم بزنید و در ادامه یک نصف لیوان شیر را نیز اضافه کنید. این املت یک پرس است لذا بیشتر از ۴ عدد تخم مرغ داخل یک ماهیتابه استفاده نکنید چون ضخیم می شود و حالت خوبی نخواهد داشت. به تخم مرغ ها و شیر فلفل سیاه و نمک هم بزنید.

دوباره کمی روغن داخل ماهیتابه بریزید و تخم مرغ و شیر هم زده شده را داخل آن بریزید و درب تابه را بگذارید تا کامل بپزد.

وقتی تخم مرغ ها پخت درب ظرف را بردارید و قارچ و ژامبونی که از قبل سرخ کرده بودید را به یک طرف تخم مرغ اضافه کنید. روی قارچ ها و ژامبون ها چند ورقه پنیر گودا قرار دهید و طرف طرف تخم مرغ ها که چیزی رویش نریخته بودید را روی پنیر برگردانید مانند تصویر زیر. زیر حرارت را کم کنید و درب ماهیتابه را بگذارید تا پنیر کم کم آب شود. بعد از چند دقیقه املت اسپانیایی شما آماده است و می توانید آن را سرو و با سبزیجاتی مانند ریحان تازه یا جفری تازه به همراه گوجه گیلاسی و خیارشور تزیین کنید. نوش جان.

منبع همشهری

