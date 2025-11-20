خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1716607
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۹ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۹ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

736,065

دلار (بازار آزاد)

1,143,600

یورو (صرافی بانک ملی)

852,285

یورو (بازار آزاد)

1,308,500

درهم امارات

308,920

پوند انگلیس

1,483,100

لیر ترکیه

26,800

فرانک سوئیس

1,408,600

یوان چین

159,500

ین ژاپن

724,190

وون کره جنوبی

771

دلار کانادا

807,500

دلار استرالیا

732,700

دلار نیوزیلند

635,000

دلار سنگاپور

866,800

روپیه هند

12,830

روپیه پاکستان

4,032

دینار عراق

883

پوند سوریه

102

افغانی

17,150

کرون دانمارک

175,100

کرون سوئد

118,800

کرون نروژ

111,400

ریال عربستان

302,780

ریال قطر

322,600

ریال عمان

2,946,000

دینار کویت

3,696,300

دینار بحرین

3,008,500

رینگیت مالزی

273,500

بات تایلند

34,930

دلار هنگ کنگ

145,600

روبل روسیه

14,340

منات آذربایجان

667,100

درام ارمنستان

2,970

لاری گرجستان

419,700

سوم قرقیزستان

12,970

سامانی تاجیکستان

123,300

منات ترکمنستان

324,600
انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
